ميزات جديدة.. سناب شات + تجذب مليون مستخدم في أسابيع

قالت شركة “سناب” إن خدمة الاشتراك المدفوع “سناب شات+” استطاعت جذب مليون مشترك منذ إطلاقها قبل 6 أسابيع.

وتستهدف شركة سناب من وراء إطلاق هذه الميزة زيادة إيرادات الشركة حول العالم.

وتوفر خدمة “سناب شات+ التي يبلغ سعرها 3.99 دولار شهريًا في الولايات المتحدة الوصول إلى 11 ميزة حصرية غير متاحة للمستخدمين العاديين، بالإضافة إلى أربع ميزات جديدة تم الإعلان عنها يوم الإثنين تشمل إمكانية استخدام تطبيق “سناب شات” على سطح المكتب، وجعل تعليقات المستخدمين أكثر وضوحًا للمشاهير.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي في بيان، إن خدمة الاشتراك المدفوع تتوسع الآن لتشمل المزيد من البلدان بما في ذلك المملكة العربية السعودية والهند ومصر، لتصبح متاحة في إجمالي 25 سوقًا.

وجاءت هذه الخطوة بعدما سجلت الشركة نتائج أعمال مخيبة للآمال في الربع الثاني بسبب ضعف الطلب على الإعلانات، وأعلن الرئيس التنفيذي “إيفان شبيجل” حينذاك أن شركته ستعمل على تسريع نمو الإيرادات جزئياً من خلال مصادر جديدة.

ويتميز تطبيق سناب بلس للأندرويد، بكثير من المميزات، التي تجعل المستخدمين يبحثون عن كل إصدار جديد وبسرعة يقومون بعمل تحميل سناب شات بلس، وأبرز تلك المميزات التالي:

من خلال سناب بلس الذهبي تستطيع رفع فيديو لحسابك من الجهاز بدلا من تسجيله داخل التطبيق بشكل مباشر.

ومؤخرا أطلقت شركة “سناب” إصدار ويب من التطبيق بحيث يمكن استخدامه على الحاسوب الشخصي أو اللاب توب أيضا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن للمستخدم تسجيل الدخول عبر الموقع web.snapchat.com لاستكمال الدردشة، التي بدأها على الهاتف الذكي، شريطة أن يكون لديه الاشتراك المدفوع “سناب شات بلاس”.