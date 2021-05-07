ميزات جديدة للصوت وصندوق الوارد في “ماسنجر” و”إنستغرام”

أقدمت شركة فيسبوك على إضافة مجموعة من الميزات لتطبيق ماسنجر وكذلك إضافة خاصية رؤية الحالة في البريد الوارد على ”إنستغرام“.

وتعني هذه الميزة أنه بمجرد النظر إلى صندوق البريد الوارد، ستعرف ما إذا كان الشخص الذي راسلته مؤخرًا قد رأى الحالة الخاصة أم لا.

وبالإضافة لذلك، أضاف ”فيسبوك“ ميزة التمرير السريع لأرشفة وإخفاء الدردشات القديمة، وفي الوقت نفسه لن يكون هناك صعوبة للبحث عن هذه الرسائل من جديد، حيث سيتم العثور عليها من خلال قائمة يمكن الوصول إليها من خلال النقر على الملف الشخصي.

واستمرارًا لمنافسته لتطبيق ”كلوب هاوس“، أضاف ”فيسبوك“ وظائف جديدة متعلقة بالصوت، حيث لن يضطر المستخدم إلى الضغط على زر التسجيل لإرسال مذكرة صوتية إلى صديق عبر ”ماسنجر“، وبدلاً من ذلك، يتم النقر على أيقونة الميكروفون، ومن المقرر أن تأتي الميزة أيضًا إلى ”إنستغرام“ قريبًا.

فضلًا عن ذلك، يمكن لمستخدمي ”إنستغرام“ الذين يشغلون هواتفهم من خلال نظام تشغيل iOS الرد على الصور ومقاطع الفيديو بالصور والمقاطع الخاصة بهم.