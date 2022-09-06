ميزات جديدة من سامسونغ لأجهزتها القابلة للطي وساعاتها الذكية

كشفت شركة سامسونغ عن تحديثات جديدة لهواتفها القابلة للطي وساعاتها الذكية، حيث ستكون الأجيال القديمة من هواتف سامسونغ القابلة للطي والساعات الذكية مؤهلة قريبًا للتحديث إلى أحدث إصدارات ”One UI“، ومنحها ميزات جديدة مثل إيماءات المهام المتعددة.

وستشمل المزايا الجديدة تحسينات للأجهزة ذات الشاشة الكبيرة، إضافة إلى تحسينات تطبيقات الطرف الأول وشريط مهام يشبه الكمبيوتر الشخصي للهواتف، ووجوه ساعة جديدة وتخصيصات لساعات ”غالاكسي“ الذكية.

ويعتمد ”One UI 4.1.1“ من ”سامسونغ“ على نظام ”Android 12L“ وظهر لأول مرة على أجهزة مثل ”Galaxy Z Fold 4“ و ”Z Flip 4“.

وبدأت الشركة بالفعل في طرح تحديث ”UI 4.1.1“ عالميًا اليوم لأجهزة ”Galaxy Z Fold 3“ و ”Galaxy Z Flip 3″، والذي من المفترض أن يصل إلى جميع المستخدمين في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتم تأكيد حصول ”Galaxy Z Fold 2″ و“Galaxy Z Flip“ و“Galaxy Z Fold“ أيضًا على تحديث ”One UI 4.1.1“ من قبل سامسونغ في وقت ما، على الرغم من عدم تقديم جدول زمني.

وسيتمكن مستخدمو هذه الهواتف القديمة القابلة للطي من الاستمتاع بميزات مثل شريط المهام الذي يسمح لك بالتبديل بسرعة بين التطبيقات وتطبيقات السحب والإفلات لإنشاء عرض مقسم.

وتتوفر أيضًا إيماءة جديدة بإصبعين لتعدد المهام، ما يسمح لك على الفور بتبديل تطبيقات ملء الشاشة إلى النوافذ المنبثقة أو تقسيم شاشتك إلى نصفين لتحسين الإنتاجية.

وتشمل الميزات الإضافية القادمة إلى ”Galaxy Z Fold 3″ و“Galaxy Z Flip 3“ القدرة على ضبط الإعدادات، وإجراء المكالمات، ومعاودة الاتصال بالمكالمات الفائتة والرد على الرسائل النصية (باستخدام تحويل الصوت إلى نص) من شاشة الغلاف، وكذلك التقاط صور سيلفي مع الكاميرا الرئيسية باستخدام Rear Cam Selfie.

وحصلت ”One UI Watch 4.5“ لأول مرة على إصدار كامل على ”Galaxy Watch 5″، وهي الآن تأتي أيضًا إلى ساعة ”Galaxy Watch 4“ وساعة ”Galaxy Watch 4 Classic“.

وهذا يعني ستة وجوه تفاعلية جديدة للساعة وتخصيصات إضافية، إضافة إلى لوحة مفاتيح ”QWERTY“ جديدة، علما أن ”سامسونغ“ لم تقدم تاريخ إصدار لطرح ”Watch 4.5“.

وأكدت شركة سامسونغ أن ساعاتها من طرازات ”Galaxy Watch 3″ و“Galaxy Watch Active 2“ مؤهلة لتحديث برنامج منفصل في نهاية شهر أيلول/سبتمبر.

وسيقدم هذا التحديث ”ميزات محددة“ من ”One UI Watch 4.5″، مثل وجهين جديدين للساعة، وتحليل الشخير، ودعم قياس ضغط الدم وتخطيط القلب في تطبيق ”Samsung Health Monitor“.