ميزات جديدة من سامسونغ لمنصة Gaming Hub

كشفت شركة سامسونغ منصة الألعاب السحابية Gaming Hub في وقت سابق من هذا العام لتحقق نجاحا كبيرا منذ ذلك الحين.

ورغم أن المنصة متاحة لأجهزة تلفزيون ذكية محددة لعام 2022، فإن سامسونغ لديها خطط كبيرة للمنصة وتريد تقديم النظام الأساسي لملايين العملاء الآخرين.

ولتحقيق ذلك، ستضيف الشركة الكورية الجنوبية مزودي ألعاب سحابية جديدين إلى Gaming Hub العام المقبل وستطلق النظام الأساسي لتحديد أجهزة التلفزيون والشاشات لعام 2021.

وعلى الرغم من ظهور Gaming Hub لأول مرة على عدد محدود من طرازات التلفزيونات الذكية التي تم تقديمها في عام 2022، تخطط سامسونغ الآن لجلب منصة البث لطرازات وشاشات التلفزيونات المصنعة عام 2021.

وستفتح الشركة المنصة بشكل أساسي لملايين العملاء الآخرين قبل نهاية عام 2022، على الأقل في الأسواق التي يتوفر فيها Gaming Hub.

وبحسب موقع “سام موبيل” المقرب من سامسونغ، ففي غضون أسابيع قليلة فقط، ستكون أجهزة تلفزيون الشركة الكورية هي الأولى التي تكون قادرة على بث الألعاب بدقة 4K.

علاوة على ذلك، ستتم إضافة خدمتين إضافيتين للألعاب السحابية إلى Gaming Hub العام المقبل، وفوق كل ذلك، يمكن لمشتري Samsung TV الآن الوصول إلى حزم ألعاب Xbox.

وتقول سامسونغ إن مستخدمي Gaming Hub سيكونون قادرين على بث الألعاب بدقة 4K في الأسابيع القليلة المقبلة، عبر NVIDIA GeForce NOW.

وسيتمكن أعضاء GeForce Now من بث ألعاب الكمبيوتر مباشرة إلى أجهزة تلفزيون سامسونغ الخاصة بهم بدقة تصل إلى 4K و 60 إطارًا في الثانية. وستأتي خدمة 4K التي تمت ترقيتها لاختيار أجهزة التلفزيون 2022 و 2021 في غضون أسابيع قليلة.

وتريد سامسونغ أيضًا توسيع مكتبة الألعاب المتاحة على أجهزة التلفزيون الذكية والشاشات من خلال Gaming Hub.

وأعلنت الشركة مؤخراً أن Gaming Hub ستحصل على دعم لخدمتين أخريين قائمتين على السحابة، وهما Antstream Arcade و Blacknut Cloud Gaming، في عام 2023.

وستقدم Antstream Arcade أكثر من 5000 لعبة، بما في ذلك الكلاسيكيات من الثمانينيات والتسعينيات والثمانينيات، مثل Pac-Man و Mortal Kombat و Metal Slug.

وفي الوقت نفسه، تعد Blacknut CLoud Gaming خدمة اشتراك مع أكثر من 50 جهاز كمبيوتر متميز وألعاب وحدة تحكم متنامية في كتالوجها.

وأعلنت سامسونغ أن العملاء الذين يشترون تلفزيون من طرازات QN85B أو QN90B أو QN95B أو QN800B أو QN850B أو QN900B أو S95B جديد حتى 31 ديسمبر سيحصلون على جهاز تحكم Xbox و 3 أشهر من Xbox Game Pass Ultimate مجانًا.

وعلى الرغم من أن أجهزة تلفزيون سامسونغ التي تتضمن Gaming Hub تسمح بالوصول الفوري إلى الألعاب السحابية، إلا أن جهاز إدخال الألعاب، مثل وحدة تحكم Xbox، مطلوب لتجربة المستخدم المثالية.

وتضمن حزمة Holiday Xbox هذه أن المستخدم سيتمكن من بدء الألعاب السحابية بمجرد إعداد جهاز التلفزيون الخاص به.