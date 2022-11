ميزات جديدة من مايكروسوفت لنظام iOS

بشكل مفاجئ، عادت لوحة مفاتيح مايكروسوفت الشهيرة SwiftKey رسمياً لنظام iOS، إلى متجر تطبيقات أبل،بعد أسابيع من إعلان الشركة أنها ستغلق التطبيق وتزيله من النظام الأساسي.

وكانت شركة مايكروسوفت قد قالت، في أكتوبر الماضي، إنه تم إغلاق تطبيق SwiftKey لنظام iOS وإزالته من متجر تطبيقات أبل دون سبب واضح.

وعلى الرغم من العودة، لا يزال آخر تحديث للوحة مفاتيح SwiftKey منذ 11 أغسطس 2021، وليس من الواضح ما إذا كان سيتم تحديثه أو متى سيتم ذلك.

واشتكى كثير من المستخدمين من وجود العديد من المشكلات في لوحة المفاتيح قبل إيقاف التطبيق، ولكن يبدو أنه ستكون هناك بعض التغييرات المأمولة.

وأعلن Vishnu Nath نائب رئيس مايكروسوفت عبر تويتر عن عودة التطبيق، داعياً الجمهور لاستكشاف ما تخبئه شركته لهم في الأيام المقبلة.

بدوره، قال Pedram Rezaei كبير موظفي مايكروسوفت لقسم الخرائط والخدمات المحلية، إن الشركة “ستستثمر بكثافة في لوحة المفاتيح”.

Microsoft SwiftKey Keyboard is BACK on iOS! 🎉🎊🍾🥳

Stay tuned to what the team has in store for it!

Link ➡️ https://t.co/X6eIq0VJgP pic.twitter.com/23OA67UynZ

— Vishnu.one (@VishnuNath) November 18, 2022