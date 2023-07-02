الأثنين 15 ذو الحجة 1444 ﻫ - 3 يوليو 2023 |
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ميزات هاتف سامسونغ الجديد Galaxy S23 FE

منذ 7 ساعات
هاتف سامسونغ Galaxy S23 FE

هاتف سامسونغ Galaxy S23 FE

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كشفت أحدث التقارير أن هاتف سامسونغ المرتقب Galaxy S23 FE في منصة 3C مؤخراً، يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

تستعد شركة سامسونغ لإطلاق هاتف Galaxy S23 FE قريباً في الأسواق، ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات 3C الصينية بنموذج رقم SM-S7110.

ولقد أكدت التفاصيل التي جاءت من 3C على أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، وهي سرعة الشحن التي أُشير إليها في بعض التسريبات السابقة.

ومن المقرر وفقاً لما جاء في تسريبات سابقة أن تقدم سامسونغ هاتف Galaxy S23 FE خلال الأشهر المقبلة بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض FHD+، على أن تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Exynos 2200، ويأتي بذاكرة عشوائية 6 أو8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ويأتي Galaxy S23 FE بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية.

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