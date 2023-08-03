ميزات وسعر هاتف Infinix GT 10 Pro

كشفت Infinix عن هاتف Infinix GT 10 Pro الذي يستهدف الألعاب ويأتي برقاقة Dimensity 8050، ومعدل تحديث 120Hz.

يتميز هاتف Infinix GT 10 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ودقة 1080 في 2400 بيكسل، وأبعاد 20:9، كما تدعم الشاشة أكثر من معدل تحديث بين 120Hz أو 90Hz، أو 60Hz، مع سرعة لمس بمعدل 360Hz لتتبع سريع للمس باثنان من الأصابع.

كما تتميز الشاشة بسطوع 900 nit، وعمق ألوان 10بت، وتعتيم 1920Hz PWM، أيضاً تأتي الشاشة بتقنية إستعشار البصمة مدمجة.

وينطلق الهاتف برقاقة Infinix GT 10 Pro التي ترتكز على عملية تصنيع TSMC بدقة 6 نانومتر، والتي تضم 4 من أنوية Cortex-A78 بسرعة 3.0GHz مع 4 من أنوية A55، وكرت شاشة Mali-G77 بعدد 9 من الأنوية.

أيضاً يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، أيضاً يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت، كما يدعم ذاكرة إفتراضية 8 جيجا بايت رام.

ويضم GT 10 Pro بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم شاحن USB Power Delivery 3.0 بقدرة 45W، كما يضم الهاتف مكبرات صوتية بنظام ستريو، مع مدخل 3.5مم للسماعات، أيضاً يضم الهاتف محرك 4D للإهتزازات.

ويتوفر Infinix GT 10 Pro بألوان الأسود Cyber والفضي Mirage، ويتميز بإضاءة mini-LED قابلة للتخصيص، من جانب أخر يضم الهاتف كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.75، وحجم مستشعر 1/1.67، مع اثنان من الكاميرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، أيضاً تتميز الكاميرة بعدد 4 من إضاءة LED، وتدعم الكاميرات تسجيل فيديو بدقة 2K عند 30 إطار لكل ثانية، وبدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية.

أيضاً ينطلق Infinix GT 10 Pro بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Pure XOS 13، على أن يتوفر الهاتف بسعر 250 دولار.