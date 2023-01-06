الجمعة 13 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 6 يناير 2023 |
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"ميزة ثورية" من "واتساب".. التواصل ممكن رغم انقطاع الإنترنت!

منذ 4 دقائق
"ميزة ثورية" من "واتساب"

"ميزة ثورية" من "واتساب"

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أتاح “واتساب” المملوك من شركة “ميتا” ميزة استخدام التطبيق عبر “خوادم بروكسي”، وهي البوابات الوسيطة بين المستخدمين وخوادم الويب التي تتيح لهم الاتصال بالإنترنت.

إذ يمكن لمستخدمي “واتساب” على مستوى العالم التوجه إلى إعدادات التطبيق لإدخال اسم الخادم الوكيل، واستخدامه للوصول إلى الإنترنت.

هذا وتعمل الخوادم الوكيلة كبوابات بديلة بين المستخدم والإنترنت، عندما يتم إغلاق طرق الاتصال والخوادم التقليدية أو قطعها.

وسيساعد السماح لمستخدمي “واتساب” بالاتصال بالخوادم الوكيلة هؤلاء على الاتصال في حالة قطع الإنترنت.

وأضاف “واتساب” منشورًا لمدونته جاء فيه: “هدفنا في 2023 ألا تحدث عمليات قطع للإنترنت أبدًا”، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كيف يتم تفعيل الخدمة؟

يتوجب على المستخدمين بداية التوجه لـ”إعدادات” أو Settings.

النقر على “التخزين والبيانات” أو Storage and Date، وبعدها “إعدادات البروكسي” أو Proxy Settings، لتبديل الخيار وإدخال عنوان الخادم الوكيل.

بمجرد التأكيد، سيوفر التطبيق الاتصال اللازم بين المستخدم والموقع الإلكتروني أو الخدمة التي يرغبون في الوصول إليها.

فيما خصص التطبيق صفحة خاصة لمعرفة المزيد عن الخدمة: faq.whatsapp.com

وفق “واتساب” فإن العديد من الخوادم الوكيلة أنشأها متطوعون ومؤسسات في جميع أنحاء العالم للسماح للناس بالتواصل بحرية.

حتى مع الخوادم الوكيلة، ستظل الرسائل على “واتساب” محمية بمعيار أمان “التشفير من طرف إلى طرف”، أي تشفير الرسائل على جهازك وفك تشفيرها فقط على جهاز الشخص الذي تتواصل معه.

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