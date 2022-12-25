الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 25 ديسمبر 2022 |
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ميزة جديدة في "تويتر".. ماذا كشف إيلون ماسك للمستخدمين؟

منذ 11 دقيقة
ميزة جديدة في "تويتر"

ميزة جديدة في "تويتر"

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ردًا على تعليق أحد المستخدمين على التصميم الجديد، الرئيس التنفيذي لـ “تويتر” إيلون ماسك، في تغريدة، أنّ المنصّة ستقوم بتعديل ميزة عدد المشاهدات التي تم طرحها مؤخرًا، مما يسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيلها إذا رغبوا في ذلك.

ماسك قال إنّ الأداة التي تسمح للأشخاص بمعرفة عدد المرات التي شوهدت فيها تغريدتهم “سنقوم بترتيب الجماليات وإضافة إعدادات لإيقافها، لكنني أعتقد أن كل شخص تقريبًا سيحبها”، وفقًا لما ذكرته “بلومبرغ”.

وبشكل منفصل، نفى ماسك تقريرًا لوكالة “رويترز” صدر يوم الجمعة، بأنّه أمَر بإزالة ميزة “تويتر”، والمعروفة باسم “#ThereIsHelp”، والتي روجت للخطوط الساخنة لمنع الانتحار وموارد السلامة الأخرى.

إذ ذكرت “رويترز” نقلًا عن مصادر، أنّ الميزة كانت مختفية في الأيام القليلة الماضية.

هذا ويتفاعل الملياردير بنشاط مع اقتراحات المستخدمين حول كيفيّة تحسين منصة التواصل الاجتماعي منذ استحواذه على 44 مليار دولار.

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