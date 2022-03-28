ميزة جديدة لتطبيق انستاغرام يقلّد فيها سناب شات!

من “الفلترات” إلى “الستوري”، نسخ تطبيق “انستاغرام” بشكل كبير العديد من ميزات تطبيق “سناب شات” الأكثر شعبية على مر السنين.

إذ يشير تقرير جديد إلى أنّ الميزة التالية المستوحاة من سناب شات لإنستاغرام قد تكون الرسائل الصوتية. ويمكن أن تسمح الميزة للمستخدمين بالرد على الستوري بالرسائل الصوتية، وهو أمر كان ممكناً على سناب شات منذ عام 2016.

وشارك المسرب اليساندرو بالوزي لقطة من ستوري على انستغرام تُبين ما هي الميزة وكيف تبدو. وكتب: “يعمل انستغرام حالياً على القدرة على الرد على الستوري باستخدام الرسائل الصوتية”.

وتشير الصورة إلى أنّ انستغرام أضاف أيقونة الميكروفون في شريط النص على ردود الستوري، بجوار قائمة الـGIF.

ويشار الى إنّ خيارات مثل مدة الملاحظات الصوتية لا تزال غير واضحة.

وأطلقت “سناب شات” خيار إرسال الملاحظات الصوتية مرة أخرى في عام 2016، كجزء من تحديث Chat 2.0. وكتب “سناب شات” في مدونة في ذلك الوقت:

“اليوم، نحن متحمسون لتقديم Chat 2.0. يمكنك البدء بإرسال بعض الدردشات، وعندما يظهر صديقك، ابدأ بالتحدث أو يمكنك البدء بالدردشة المرئية على الفور بنقرة واحدة. يمكن لصديقك ببساطة الاستماع إذا كنت تريد أن تغني له أغنية أو يشاهد إذا كان لديك جرو جديد تريد أن تريه له”.

“وإذا لم يكن هناك أي من ذلك، يمكنك إرسال رسالة صوتية بسرعة لتقول ما تعنيه”.

وقام مالك إنستاغرام وميتا (المعروف سابقاً باسم فيسبوك) بالإسراع لمحاكاة نجاح تطبيق “سناب شات” لسنوات، مع إضافة عدد من الميزات الفريدة، بما في ذلك الستوري ولقطات شاشة الصور.

وأطلق إنستاغرام مؤخراً ميزة شبيهة بتلك الموجودة في سناب شات تسمى “هزّة الغضب”.

ويحتاج المستخدمون فقط إلى هزّ الهاتف مع إبقاء التطبيق مفتوحاً قليلاً لتظهر شاشة منبثقة تتيح للمستخدم بالتبليغ عن مشكلة فنية.

إنها تشبه الى حدّ بعيد خدمة “هزة التبليغ” لسناب شات ، والتي تسمح بالفعل للمستخدمين بهز هواتفهم الذكية للإبلاغ عن عطل.