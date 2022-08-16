ميزة جديدة لكاميرات سوني.. صور ضد التلاعب!

أطلقت شركة سوني وظيفة جديدة لكاميرا الإطار الكامل A7 IV تتيح إضافة توقيع مشفر للصور عند التقاطها مباشرة.

ويمنع التوقيع المشفر للصور، تزوير الصور أو التلاعب بها بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت الشركة اليابانية أنه عند تفعيل وظيفة التوقيع المشفر في قائمة الكاميرا فإن المعالج سوف يقوم بتمييز صور الكاميرا بشكل مشفر عند التقاطها مباشرة، وإذا تم تعديل الصور بعد ذلك بأي شكل من الأشكال فإن التوقيع يصبح غير صالح، علاوة على أنه لا يمكن تزوير التوقيع؛ حيث يتم مقارنة التوقيع بالسيرفر المعني، وهو ما يساعد في التعرف على حالات التزوير على الفور.

ولم توضح سوني بالتفاصيل كيفية استعمال التوقيع المشفر في الاستخدامات العملية، ولكنها أكدت أن البرنامج المعني يتوافر بعدة لغات، ويمكن استعماله في جميع أنحاء العالم، ولكن الأمر يتطلب ترخيصا خاصا من سوني، ويقتصر هذا الترخيص في الوقت الحالي على العملاء من المهنين والمحترفين.

وتهدف شركة سوني من خلال هذه التقنية الجديدة إلى منع تزوير الصور المخصصة لبطاقات الهوية، علاوة على أنها توفر مزايا للمصورين الصحفيين والناشرين والمؤسسات الطبية وسلطات إنفاذ القانون؛ حيث يضمن التوقيع المشفر عدم التلاعب في الصور.