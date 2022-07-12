ميزة جديدة من آبل... اشترِ الآن وادفع لاحقاً!

أعلنت شركة آبل، في مؤتمرها العالمي للمطورين، أنها ستتنافس مع خدمتي الدفع Klarna وClearPay بطرح ميزة جديدة “اشترِ الآن، وادفع لاحقاً” لهواتف آيفون، حسب ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.

وتعيد الشركة أيضاً تصميم شاشة قفل هواتف “آيفون”، في أكبر إعادة تصميم مرئي تلقاه نظام التشغيل لأجهزة آيفون منذ طرح iPhone X. وتقدم الشركة إصداراً جديداً من الحواسيب المحمولة MacBook Air مبنيّاً حول شريحتها الخاصة M2.

وسيتنافس عرض آبل “الشراء الآن والدفع لاحقاً” مع شركات مثل Klarna وClearPay، من خلال السماح للمستخدمين بالحصول على قرض دون فوائد لمدة أربعة أشهر على أية مدفوعات تحدث باستخدام خدمة Apple Pay.

كما ستعقد شراكة مع منصة التجارة الإلكترونية Shopify للسماح للمستخدمين بتتبع سير طلباتهم في تطبيق محفظة آبل Apple Wallet.

وستقتصر ميزة الشراء الآن والدفع لاحقاً على الولايات المتحدة، عندما يُتَاح نظام التشغيل iOS 16 في الخريف.

كما كشفت الشركة أيضاً عن حاسوب محمول MacBook Air معاد تصميمه بموصل شحن MagSafe الجديد، وتصميم مادي مشابه لأجهزة حواسيب MacBook Pro الأكبر؛ مما يمثل نهاية للشكل المدبب المميز الذي حدد هذا الإصدار حتى الآن. أيضاً، ومثل الحواسيب الأكبر حجماً، يتميز MacBook Air بكاميرا عالية الدقة داخل “شق” مميز في الجزء الأمامي من الشاشة.

وذكرت شركة آبل أنَّ رقائق M2 الجديدة أسرع بنسبة 40% من الجيل السابق، لكنها لا تزال تعمل ببطارية تدوم 18 ساعة، ودون الحاجة إلى مروحة. وستأتي الحواسيب بشاحن USB بفتحتين، وستتوفر اعتباراً من الشهر المقبل بأسعار تبدأ من 1199 دولاراً.

وبالنسبة للكثيرين، سيكون التغيير الأهم الذي أعلنت عنه الشركة في مؤتمرها هو شاشات قفل iPhone.

ورغم أنَّ المستخدمين حالياً يمكنهم فقط تغيير ورق الحائط الخاص بهم، لكن اعتباراً من هذا الخريف سيكونون قادرين على تغيير مظهر الساعة وتثبيت الأدوات الصغيرة على الشاشة الأمامية وتقليل الإشعارات إلى أسفل الشاشة.

وسيكونون قادرين أيضاً على التمرير عبر شاشات قفل متعددة، بمظهر ووظائف مختلفة لحالات الاستخدام المختلفة؛ على سبيل المثال، يمكن لشاشة قفل العمل تثبيت رسائل البريد الإلكتروني وكتم صوت الوسائط الاجتماعية، بينما يمكن أن تحتوي شاشة قفل عطلة نهاية الأسبوع على المزيد من الصور غير الرسمية، وإخفاء الاتصالات من العمل.

وقال كريغ فيديريغي، رئيس هندسة البرمجيات في شركة آبل، إنَّ إعادة التصميم قدمت “مجموعة رائعة من ميزات التخصيص الجديدة التي ستجعل تجربتك حماسية وفريدة على نحو مدهش”.

وستُتاح الميزات الجديدة لأجهزة آيفون القديمة، لكن من المحتمل أن تعمل تزامناً مع طرح iPhone 14 القادم، الذي يشاع أنه يحتوي على ميزة “دائماً في وضع العرض” always-on display وإلى جانب إعادة التصميم المرئي، سيتضمن نظام التشغيل iOS 16 عدداً من الميزات الجديدة الأخرى.

وبعد مرور 12 عاماً على إطلاقه لأول مرة، سيحصل الجهاز اللوحي iPad على تطبيق Weather في iPadOS 16.