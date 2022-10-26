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ميزة جديدة من إنستغرام.. إضافة أغنية إلى ملفك الشخصى

منذ 38 دقيقة
إنستغرام

إنستغرام

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تختبر منصة الوسائط الاجتماعية انستغرام المملوكة لشركة ميتا ميزة جديدة، تسمح لمستخدميها بإضافة أغنية مميزة إلى صفحة ملفهم الشخصي، وبحسب ما ورد ستظهر الأغنية على صفحة الملف الشخصي أسفل السيرة الذاتية للمستخدم.

وتقترح لقطات الشاشة التي نشرها المطور “أليساندرو بالوزي”، أنه لا يُسمح للمستخدمين الزائرين بتشغيل الأغنية المميزة على صفحة الملف الشخصي، ولكن هذا قد يتغير مع تطور ميزة النموذج الأولي بشكل أكبر، كما أكد متحدث باسم انستغرام، في تعليق، أن الميزة هي “نموذج أولي داخلي” في الوقت الحالي.

وتم رصد الميزة التي تسمح للمستخدمين بإضافة أغنية مميزة إلى ملفات تعريف انستغرام الخاصة بهم لأول مرة لتكون في اختبار النموذج الأولي من قبل المطور والمرشد أليساندرو بالوزي الذي انتقل إلى تويتر لنشر لقطات شاشة للميزة قيد التنفيذ، وفقاً لموقع gadgets360

نظرًا لأن ميزة إضافة الأغاني إلى ملف تعريف المستخدم لم يتم اختبارها خارجيًا، فليس هناك ما يضمن أن انستجرام المملوك لـ ميتا سيجعل هذه الميزة عامة.

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