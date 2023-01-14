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ميزة جديدة من تويتر.. "For You"

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 15 - يناير - 2023 12:16 صباحًا
شعار تويتر

شعار تويتر

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أضاف موقع تويتر خاصية جديدة وميزة لمستخدمي تطبيق التواصل الشهير حول العالم عبر متصفح الويب على أجهزة الحاسوب، حيث بدأت علامتا تبويب بالظهور عند تصفح التطبيق وهما (For You & Following).

وتأتي علامة التبويب (For You) – التي يبدو أن تويتر استوحت اسمها من خدمة مقاطع الفيديو القصيرة الشهيرة تيك توك – لتحل محل علامة التبويب السابقة، “الرئيسية” (Home)، التي تعرض التغريدات حسب خوارزمية تويتر التي تجمع بين التغريدات من المتابعين والحسابات التي تعتقد تويتر أن المستخدم قد يكون مهتمًا بها.

ولا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى التغريدات المرتبة حسب التسلسل الزمني العكسي من الأحدث إلى الأقدم من الأشخاص الذين يتابعهم المستخدمون في علامة التبويب الجديدة Following، التي كان اسمها سابقًا Latest.

وبالنسبة إلى بعضهم، يُعدّ هذا التغيير الآن مزعجًا بدرجة كبرى نظرًا إلى أن تطبيقات تويتر الرئيسية التابعة لجهات خارجية قد توقفت أمس عن العمل، مما يجعل لجوء المستخدمين الذين لا يفضلون ميزات تويتر على منصتها الرئيسية، أمرًا غير ممكنٍ.

وفي تغريدة للإعلان عن التغيير، قالت الشركة إنه قادم إلى نظام التشغيل أندرويد قريبًا.

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