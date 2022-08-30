ميزة جديدة من "سناب شات" لمستخدمي آيفون

كشف تطبيق الفلاتر الشهير، ”سناب شات“، عن ميزة ”الكاميرا المزدوجة“ الجديدة لمستخدمي نظام تشغيل ”iOS“، والتي تسمح للمستخدمين بتسجيل المحتوى باستخدام اللقطات الأمامية والخلفية في وقت واحد.

وقالت شركة ”سناب“ الأمريكية لصناعة الكاميرات والعدسات والمالكة لتطبيق الفلاتر إنها عمدت على تقديم ميزة ”الكاميرا المزدوجة“ (أو Dual Camera) كطريقة جديدة للسماح لمستخدميها بـ“التقاط مشهدين (حالتين)“ في الوقت نفسه.

وأضافت الشركة في منشور أن الميزة الجديدة ستتيح للأشخاص استخدام كل من الكاميرات الأمامية والخلفية في الوقت نفسه لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، مشيرة إلى أن كاميرا ”سناب شات“ أصبحت واحدة من أكثر الكاميرات استخدامًا في العالم.

وأوضحت الشركة أن ميزة ”الكاميرا المزدوجة“ تأتي مع أربع وضعيات، حيث يمكن لمستخدمي التطبيق الرقمي استخدام أدوات إبداعية، مثل الموسيقى والملصقات والعدسات، لإنشاء المحتوى.

وأكدت الشركة أن الميزة تم إطلاقها عالمياً، أمس الإثنين، على نظام “ iOS“، مشيرة إلى أنه سيتم توفيرها لنظام تشغيل ”أندرويد“ في الأشهر القليلة المقبلة.

ووفقاً لمنشور الشركة الأمريكية، ستحصل طرازات ”آيفون“، بما في ذلك ”iPhone XS“ و“XS Max“ و“XR“ و“11 Pro“ و“11 Pro Max“ و“SE“ و“12 Pro“ و“12 Pro Max“، على دعم الميزة الجديدة بشكل مبدئي، على أن يتم توسيعها للطرازات الأحدث خلال أسابيع.

ولشرح الميزة الجديدة، قالت الشركة في منشورها الذي وجهته للمستخدم: ”على سبيل المثال، أنت تشاهد مباراة كرة قدم مع أصدقائك. في وقت سابق، كان بإمكانك إما تسجيل ما يحدث على التلفزيون أو رد فعلك على التطبيق. ولكن باستخدام الكاميرا المزدوجة، يمكنك تسجيل ما يحدث على التلفزيون ورد فعلك في الوقت نفسه“.

وعن كيفية استخدام الكاميرا المزدوجة، يقوم المستخدم بفتح تطبيق ”سناب شات“ ليرى أيقونة جديدة في شريط أدوات الكاميرا. ولبدء تشغيل ”الكاميرا المزدوجة“ يقوم المستخدم بفتح شاشة الكاميرا والضغط على أيقونة الكاميرا المزدوجة في شريط أدوات الكاميرا، ثم تجربة وضعيات مختلفة قبل التقاط المقطع.

وتأتي ميزة ”الكاميرا المزدوجة“ مع أربع وضعيات بما في ذلك ”الرأسي“ و“الأفقي“ و“الصورة في الصورة“ و“القطع“، حيث يمكن للمستخدمين أيضاً إضافة الموسيقى والملصقات والعدسات في المقاطع (أو Snaps) الخاصة بهم.

وقالت الشركة في منشورها: ”بنقرة واحدة بسيطة، يمكنك الآن البدء في إنشاء مقاطع وقصص أو المزيد من مقاطع فيديو Spotlight، مع منظور مضاعف. الكاميرا المزدوجة هي وسيلة إبداعية لمجتمعنا لالتقاط لحظات مثيرة، مثل التنزه في مهرجان موسيقي، أو اللحظات اليومية مثل مغامرات الطهي في المطبخ.“

وللترويج للميزة الجديدة، أعلنت شركة ”سناب“ عن برنامج مكافأة لمنشئي مقاطع ”Spotlight“، حيث يحصل مستخدمو“سناب شات“ المؤهلون الذين قاموا بإنشاء أفضل“ Snaps“(مقاطع) على ”ملايين الدولارات“. وقالت الشركة: ”شارك ما تصنعه باستخدام الكاميرا المزدوجة على Spotlight .“