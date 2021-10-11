ميزة جديدة من غوغل لتحرير ونشر الأخبار العاجلة

تطور ”غوغل“ منذ أكثر من عام ميزة Big Moments لمواكبة الأحداث بشكل فوري وبطريقة قد تغير طريقة قراءة المستخدمين للأخبار، حسبما نقل موقع ”أندرويد بوليس“ المعني بشؤون التقنية.

تقدم ميزة Big Moments نظرة ثاقبة للأحداث الجارية من خلال توفير المزيد من السياقات التاريخية للأحداث المهمة والرئيسة عند حدوثها، من الأزمات الصحية والإرهاب إلى الأحداث الترفيهية والرياضية، كما تحاول تسليط الضوء على التفاصيل الأكثر موثوقية حول حادثة معينة في حينها، مثل إحصاءات الوفيات والإصابات للحوادث، وتحديثها عند توفر معلومات جديدة، ويمكن أن تتضمن أيضا بيانات حكومية حول تواتر الأحداث الكبرى، مثل عمليات إطلاق النار الجماعية أو الكوارث الطبيعية.

وفي الوقت الذي تعتمد فيه منصة ”أخبار غوغل“ على الخوارزميات والذكاء الاصطناعي لعرض محتواها الإخباري، سيتعين على غوغل اتخاذ قرارات تحريرية في ”Big Moments“.

وبحسب موقع ”theinformation“ الذي كان أول من تحدث عن تطوير غوغل لهذه الميزة، فإن استمرار الاعتماد على القرارات الحسابية وإدخالها في الخوارزميات والسياسيات سيكون بمثابة تحد كبير.

وأوضح الموقع أن توصيف وتسمية الأحداث فور وقوعها سيكون أمرا محفوفا بالمخاطر من الناحية التحريرية، ولا يخلو من التحديات، على سبيل المثال متى يصبح الاحتجاج شغبا؟ وما هو تعريف الهجوم الإرهابي؟ ومتى يكون الوقت المناسب لإطلاق هذه التسمية على حدث معين؟، لافتا إلى أن هذا الجهد سوف يعرض غوغل لمزيد من التدقيق السياسي والنقاش المجتمعي حول دقة وتأثير المحتوى الذي تختاره في وقت تواجه فيه بالفعل انتقادات بسبب هيمنتها على عمليات البحث والإعلان عبر الإنترنت.

وقالت إيرينا رايكو، مديرة برنامج أخلاقيات الإنترنت في جامعة سانتا كلارا في كاليفورنيا، إن ”إطلاق Big Moments سوف يقرب غوغل من اتخاذ قرارات تحريرية تواجه صانعي المحتوى الإخباري“، مضيفة أنه ”رغم ذلك، في حالة غوغل سيتم اتخاذ القرارات بطريقة حسابية، والاستناد إلى الإشارات التي يتم إدخالها في الخوارزميات والسياسات“.