ميزة جديدة من فيسبوك لصانعي المحتوى

كشفت شبكة التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، عن ميزة جديدة للمبدعين وصانعي المحتوى عبر منصتها الرقمية، تسمح بتحويل مقاطع فيديو الألعاب الخاصة بـ“Facebook Gaming“ إلى مقاطع ”Reels“، لتساعدهم على سرعة الانتشار والتفاعل مع جمهور أوسع.

وعلى غرار ”تويتش“ و“YouTube Gaming“، تساعد خدمة ”Facebook Gaming“ المستخدمين في إنشاء محتوى الألعاب ومتابعته ضمن موقع وتطبيق ”فيسبوك“ الرئيسي.

وتعد ”Facebook Gaming“ هي المكان المثالي للبدء إذا كان السوق الذي يستهدفه صانع المحتوى يتكون من لاعبين يتطلعون إلى النمو وبناء وسائط اجتماعية قوية يمكن متابعتها عبر الإنترنت.

وكانت ”فيسبوك“ قد طرحت ميزة ”Clips to Reels“ الجديدة، التي تسمح للمبدعين بتحويل مقاطع اللعب المباشر إلى ”Reels“، إلى عدد محدود من مختبريها في يونيو الماضي، لكنها أعلنت توسيع الميزة لكافة مستخدميها في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال الميزة الجديدة، يمكن لصانع المحتوى الآن ”قص“ مقاطع من لحظات اللعب المفضلة لديهم إلى تنسيق عمودي مدته 60 ثانية. وستحصل مقاطع ”Reels“ على مناظر مزدوجة لكل من طريقة اللعب وكاميرا صانع المحتوى.

وقالت ”فيسبوك“ في منشور إن الميزة ستسمح للمبدعين بمشاركة أبرز مقاطع الفيديو الموجودة ضمن خاصية ”Clips“ و“VODs“ (وهي مقاطع فيديو مؤهلة بحسب الطلب) من داخل مكتبة ”Creator Studio Clips“ الخاصة بهم.

وأوضحت ”فيسبوك“ أنه يمكن لصانعي المحتوى الاستفادة من الميزة الجديدة من خلال زيارة بوابة ”Creator Studio“ على سطح المكتب الخاص بهم والانتقال إلى فئة ”Clips“. ومن هناك، يمكن للمبدع اختيار المقطع الذي يريد تحويله إلى مقاطع ”Reel“.

ومن القائمة المنسدلة، يمكن لصانع المحتوى بعد ذلك تحديد خيار إنشاء (Create a Reel) وقص المقطع لأسفل لملاءمة متطلبات طول المقطع واقتصاص أقسام الفيديو التي يريد تحويلها بكل سهولة.

وأضافت ”فيسبوك“ في منشورها: ”ستقوم الأداة ببقية العمل لمحاذاة التخطيط الصحيح لـReels. وعند الانتهاء، ما عليك سوى الانتقال إلى علامة التبويب (مشاركة) لمعاينة ملف الفيديو وإضافة تسمية توضيحية وتضمين علامات التصنيف ونشرها مباشرة على صفحتك“.

وتابعت: ”إذا كنت ترغب في إضافة ملصقات أو موسيقى أو صور GIF، فيمكنك تنزيل ملف Reel المكتمل ثم إعادة تحميله على إنستغرام وفيسبوك للاستفادة من كل الأدوات الإبداعية عبر المنصتين“.

ويأتي إطلاق الميزة الجديدة في الوقت الذي تراهن فيه شركة ”ميتا“ الأمريكية، المالكة لمنصتي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“، بشكل كبير على مقاطع ”Reels“، حيث كشفت في الربع الأول من العام الجاري أن ”Reels“ تشكل أكثر من 20% من الوقت الذي يقضيه الأشخاص على ”إنستغرام“.