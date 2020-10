ميزة جديدة من فيسبوك … للتواصل بين جيران الحي الواحد

تختبر شركة غوغل ميزة مدهشة لتشجيع المستخدمين على نشر الأخبار ومشاركتها في شبكات اجتماعية على نطاق صغير، حيث يمكن للمستخدم إنشاء ملفات تعريف خاصة تشارك معلومات محدودة مع جيرانهم.

ويجري حاليًا اختبار الميزة – المسماة (الأحياء) Neighborhoods – في منطقة واحدة فقط، وهي كالجاري في كندا، ولكن من المحتمل أن تتيح فيسبوك الوصول إلى الميزة للمزيد من المستخدمين إن نجح الاختبار الأولي. مع الإشارة إلى أن شبكة اجتماعية أخرى، هي: Nextdoor، جدوى هذا النموذج، ويُقال: إنها تسعى إلى اكتتاب عام بتقييم يتراوح بين 4 مليارات، و 5 مليارات دولار أمريكي.

ونشر مستشار وسائل الإعلام الاجتماعية (مات نافارا) يوم الثلاثاء لقطات شاشة من ميزة (الأحياء) الجديدة من فيسبوك على موقع تويتر. ومع ذلك، فقد رُصدت نسخة مُبكرة من الميزة في شهر أيار/ مايو الماضي.

Facebook is taking on NextDoor with a NEW ‘Neighborhoods’ feature! 🏘🏡

