ميزة جديدة من فيسبوك … للتواصل بين جيران الحي الواحد

تختبر شركة غوغل ميزة مدهشة لتشجيع المستخدمين على نشر الأخبار ومشاركتها في شبكات اجتماعية على نطاق صغير، حيث يمكن للمستخدم إنشاء ملفات تعريف خاصة تشارك معلومات محدودة مع جيرانهم.

ويجري حاليًا اختبار الميزة – المسماة (الأحياء) Neighborhoods – في منطقة واحدة فقط، وهي كالجاري في كندا، ولكن من المحتمل أن تتيح فيسبوك الوصول إلى الميزة للمزيد من المستخدمين إن نجح الاختبار الأولي. مع الإشارة إلى أن شبكة اجتماعية أخرى، هي: Nextdoor، جدوى هذا النموذج، ويُقال: إنها تسعى إلى اكتتاب عام بتقييم يتراوح بين 4 مليارات، و 5 مليارات دولار أمريكي.

ونشر مستشار وسائل الإعلام الاجتماعية (مات نافارا) يوم الثلاثاء لقطات شاشة من ميزة (الأحياء) الجديدة من فيسبوك على موقع تويتر. ومع ذلك، فقد رُصدت نسخة مُبكرة من الميزة في شهر أيار/ مايو الماضي.

Facebook is taking on NextDoor with a NEW ‘Neighborhoods’ feature! 🏘🏡 h/t Leon Griggs / https://t.co/oHkIdU6nbC pic.twitter.com/OHYMW1ig9I — Matt Navarra (@MattNavarra) October 20, 2020

Facebook is taking on NextDoor with a NEW ‘Neighborhoods’ feature! 🏘🏡 h/t Leon Griggs / https://t.co/oHkIdU6nbC pic.twitter.com/OHYMW1ig9I — Matt Navarra (@MattNavarra) October 20, 2020

وأكد متحدث باسم فيسبوك اختبار الميزة لوكالة بلومبرج الإخبارية، قائلًا: “أصبح المستخدمون يكثرون من استخدام فيسبوك للمشاركة في مجتمعاتهم المحلية. وللمساعدة في تسهيل فعل ذلك، نُجري اختبارًا محدودًا لـ (الأحياء)، وهي مساحة مخصصة داخل فيسبوك للأشخاص للتواصل مع جيرانهم”.

وتُظهر لقطات الشاشة التي نشرها نافارا عملية الإعداد للميزة، حيث تطلب فيسبوك من المستخدمين “التواصل مع الجيران”. ويحتاج المستخدمون إلى تأكيد موقعهم لإتمام المطابقة مع منطقتهم، مع إمكانية إبطال الوصول إلى هذه البيانات بعد ذلك. ثم إنشاء ملف تعريف محدود يمكن للجيران مشاهدته، حتى لو لم يكونوا أصدقاء على فيسبوك.

وتخبر شاشة الترحيب الخاصة بالميزة المستخدمين أن يتذكروا خمس قواعد: “كن محتويًا”، و”كن لطيفًا”، و”حافظ على الأمور المحلية”، و”حافظ على النظافة”، و”شارك المعلومات القيمة”. ويمكن للمستخدمين دعوة الأصدقاء للانضمام ومطالبتهم بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بحيهم ومشاركة الصور.