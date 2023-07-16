ميزة جديدة من نتفليكس للمتضررين من إجراءات مشاركة كلمة المرور

أعلنت شركة “نتفليكس ” Netflix عن ميزة جديدة لنقل الملفات الشخصية لأولئك الذين ربما وقعوا ضحية الإجراءات الصارمة الأخيرة لمشاركة كلمات المرور الخاصة بالمنصة، حيث يمكن للمستخدمين الآن نقل ملفات تعريف نتفليكس الخاصة بهم إلى حساب موجود بدلاً من طلب حساب جديد.

لذلك إذا كنت تقوم بتنشيط حساب نتفليكس قديم لأنه تم استبعادك من حساب صديقك عندما وقعت قيود مشاركة كلمة المرور حيز التنفيذ، يمكنك الآن نقل جميع معلومات ملفك الشخصي إلى هذا الحساب القديم، حتى إنه يمكنك نقل ملفك الشخصي إلى حساب شخص آخر إذا لم يكن لديك حساب قديم للرجوع إليه.

تعد هذه الميزة الأخيرة إضافة إلى ميزة Profile Transfer التي تم الإعلان عنها مسبقًا والتي تتيح للمستخدمين الانتقال إلى حساب جديد يحتوي على جميع معلومات ملفات التعريف الخاصة بهم. إلا أن الاختلاف الوحيد هو أنه يمكنك الآن نقل ملف التعريف الخاص بك إلى أي حساب نتفليكس.

تتضمن المعلومات التي سيتم نقلها مع ملف تعريف نتفليكس الخاص بك التوصيات الشخصية وسجل العرض وقائمة المشاهدة والألعاب المحفوظة وإعدادات الأخرى.

ولنقل ملف تعريف، انتقل إلى خيار “نقل الملف الشخصي” عندما تمرر مؤشر الماوس فوق أيقونة ملف التعريف الخاص بك في القائمة المنسدلة على الصفحة الرئيسية – ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.