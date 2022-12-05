الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
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ميزة جديدة من «واتساب».. كيف تُراسل «أرقام غير مخزنة»؟

منذ دقيقتين
تطبيق واتساب

تطبيق واتساب

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يواجه مستخدمو تطبيق “واتساب” في الكثير من الأحيان، مشكلة تتمثّل في ضرورة تسجيل رقم الهاتف الذي يرغبون في مراسلته على هاتفنا قبل القيام بالمراسلة.

إلا أنّ ذلك لم يعد ضروريًا بعد الآن فقد أتاح التطبيق ميزة جديدة تمكّن من الدردشة مع جهات غير مسجلة في الهاتف.

إذ استطاع التطبيق التغلب على أحد العيوب الشائعة في الاستخدام التي ترغم المستخدم على ضرورة تسجيل رقم الهاتف حتى يتمكن من مراسلته عبر جهازه الذكي.

Click to Chat

هذا ويطلق على التقنية الجديدة “Click to Chat”، “إضغط للمحادثة”، وتهدف إلى إجراء حوارات الدردشة مع أي شخص أو شركة من دون أن يكون رقم الاتصال الخاص بهم مسجلا في دليل الهاتف الذكي، بشرط أن يتوافر حساب واتساب نشيط على كلا الجانبين.

كما تعمل وظيفة “Click to Chat” على كل الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية، وأي حاسوب آخر مثبت عليه تطبيق واتساب في المتصفح.

 

    المصدر :
  • العربية

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