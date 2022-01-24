ميزة جديدة من واتساب لنقل الدردشة من أندرويد إلى “iOS”

يعمل تطبيق التواصل الاجتماعي للمراسلات الفورية ”واتساب“، على اختبار ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بنقل محفوظات الدردشة الخاصة بهم من جهاز ”أندرويد“ إلى أجهزة ”آبل“ التي تعمل بنظام ”iOS“، وفق ما ذكرته تقارير.

الجدير بالذكر أن مستخدمي أجهزة ”آيفون“ الجديدة لا يملكون حاليا أي طريقة لنقل محادثاتهم المخزنة على تطبيق ”واتساب“ من هاتف ”أندرويد“، ومع ذلك، فقد تغير هذا المفهوم العام الماضي، حيث جلب التطبيق القدرة على نقل الدردشات إلى أجهزة ”آيفون“ من بعض هواتف ”سامسونغ“ و“غوغل بيكسل“ الذكية.

والآن، يبدو أن الشركة تعمل على توسيع هذه الميزة لتشمل المزيد من هواتف ”أندرويد“.

وأشارت التقارير إلى أن الإصدار التجريبي من تطبيق ”واتساب“ على نظام ”iOS“، الذي يحمل رقم نسخة ”22.2.74“، يحتوي على صلاحية القدرة على نقل الدردشات من هاتف ”أندرويد“ إلى ”آيفون“.

وعرضت التقارير أيضا لقطة شاشة (Screenshot) حيث يطلب التطبيق من المستخدمين الإذن بنقل سجل الدردشة.

ولم تعثر التقارير إلا على مراجع للميزة، ما يعني أن مختبري الإصدارات التجريبية لم يتمكنوا من الوصول إلى التجربة بعد.

وتشير هذه الأخبار إلى أن هناك بعض الوقت حتى تصل الميزة إلى المستخدمين النهائيين.

وكان تطبيق ”واتساب“ – المملوك لشركة ميتا – قد أطلق إصدارا تجريبيا في سبتمبر من العام الماضي اقترح أن يحصل المستخدمون قريبا على خيار نقل محادثاتهم إلى“iOS“ من جهاز ”أندرويد“ قديم.

وقد تتطلب الميزة من المستخدمين توصيل هواتف ”أندرويد“ الخاصة بهم بجهاز“آيفون“ الجديد باستخدام كابل ”Lightning“ إلى USB من النوع C لنقل محفوظات الدردشة الخاصة بهم.

وتشترط عملية الترحيل أيضا أن يكون لدى المستخدمين تطبيق“Apple Move“ على هواتفهم التي تعمل بنظام ”أندرويد“.

وحصلت هواتف ”سامسونغ“ الذكية على ميزة نقل محادثات ”واتساب“ الخاصة بهم إلى جهاز ”آيفون“ الجديد مرة أخرى في أغسطس من العام الماضي.

وحصلت أجهزة ”غوغل بيكسل“ على نفس الميزة لاحقا في أكتوبر.

والميزة متاحة بشكل أساسي على الأجهزة التي تعمل بنظام“Android12″، لكن يبقى من غير الواضح أي الأجهزة ستدعم الميزة الجديدة، وكذلك متى سيبدأ طرحها.

ووفق التقارير، تم الإبلاغ مؤخرا عن أن ”واتساب“يعمل على ميزة تتيح للمستخدمين الاتصال بخدمة الدعم الفني مباشرة عبر التطبيق.

والميزة متاحة الآن أيضا لمختبري الإصدارات التجريبية على كل من أنظمة ”أندرويد“ و“iOS“، ما يشير إلى إمكانية طرحها لمزيد من المستخدمين في المستقبل القريب.

وأشارت التقارير إلى أن هناك وظيفة أخرى لا يمكن للمستخدمين الانتظار للاستفادة منها بشكل كامل، وهي ”الدعم متعدد الأجهزة“، وهي ميزة امتلكها منافسه ”تيليغرام“ لسنوات، وانتقدت التقارير عدم قدرة ”واتساب“ على تنفيذها بالطريقة نفسها.

وحاليا، يمكن للمستخدمين الاستفادة من دعم الأجهزة المتعددة كميزة تجريبية عامة على ”واتساب“ لسطح المكتب والويب والبوابة.