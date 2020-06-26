ميزة جديدة من يوتيوب لمستخدمي آبل

لطالما رغب الكثير من الاستماع للأغاني عبر تطبيق اليوتيوب دون توقف أثناء استخدام التطبيقات الأخرى ، وهذا الأمر أصبح متاحاً حالياً لمستخدمي أبل بالمجان دون الحاجة للاشتراك في (YouTube Premium) .

فقد أعلنت شركة آبل عن عدد كبير من المزايا الجديدة لنظام التشغيل iOS 14 في مؤتمر المطورين العالمي لعام 2020، ومن أبرز هذه المزايا التحكم في العناصر على شاشتك الرئيسية وإشعارات المكالمات المُجددة وردود الرسائل والإشارات المضمنة بالإضافة إلى الكثير من أخبار آبل، وكان على الجميع التغاضي عن بعض الآثار الجانبية لجميع هذه المزايا الجديدة.

أنجز عملك

ومن المزايا الجديدة في نظام iOS 14 هي ميزة صورة داخل صورة، حيث تتيح لك هذه الميزة إنجاز أعمالك باستخدام هاتف آيفون أو جهاز آيباد مع الاحتفاظ بفيديو يوتيوب مفتوحًا في نافذة عائمة صغيرة بحجم الصورة المصغرة يمكنك نقلها إلى أي مكان على الشاشة.

بدوره، لاحظ امت نيفارا، الخبير الاستراتيجي في وسائل التواصل الاجتماعي، أنه يمكنك استخدام ميزة صورة داخل صورة مع مقاطع فيديو يوتيوب المفتوحة عبر تطبيق متصفح الويب سفاري. حيث يمكنك تشغيل فيديو يوتيوب في الخلفية كما لو كان تطبيقًا موسيقيًا، كما يمكنك حتى مواصلة الاستماع إلى الفيديو باستخدام ميزة صورة داخل صورة عندما تقوم بقفل شاشة هاتفك الآيفون.

نصف استهلاك الإنترنت من يوتيوب!

فيما لا يمكنك استخدام ميزة صورة داخل صورة الجديدة في نظام iOS 14 مع تطبيق يوتيوب، لكن يجب فتح فيديو يوتيوب باستخدام متصفح سفاري، وذلك لأن منصة يوتيوب تستخدم ميزة تشغيل الفيديو في الخلفية كميزة عند الاشتراك في (YouTube Premium).

وتحوي منصة يوتيوب على مكتبة ضخمة من الموسيقى، ووجدت دراسة أجريت عام 2018 أن ما يقرب من نصف استهلاك تدفق الموسيقى عبر الإنترنت يحدث بالفعل على المنصة. لكن تشغيل الفيديو في الخلفية المدمج في iOS 14 يمكن أن يجعل من المنصة خيارًا أكثر شيوعًا للاستماع إلى الموسيقى.

كما أن الميزة الجديدة في نظام iOS 14 ليست بديلًا عن (YouTube Premium)، حيث يحصل المستخدمون المشتركون في بريميوم على إمكانية تنزيل الفيديو للعرض بلا إنترنت وتجربة خالية من الإعلانات، لكن لو كان هدف الاشتراك في بريميوم هو جعل الفيديو يعمل في الخلفية فقد تتمكن من توفير بعض الدولارات باستخدام ميزة iOS 14 الجديدة.