ميزة جديدة.. “واتساب” على 4 أجهزة في وقت واحد‎

تختبر شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب استخدام التطبيق على أجهزة مختلفة في وقت واحد من خلال رقم هاتف واحد؛ وهي إضافة هائلة من شأنها ”تشديد قبضة“ واتساب على مليارات المستخدمين عبر العالم.

وفقًا لذلك، تعمل شركة فيسبوك -مالكة التطبيق، منذ منتصف عام 2020 على تطوير ميزة تسمح باستخدامه على أجهزة متعددة، دون الحاجة إلى تغيير الرقم أو إجراء مزامنة بيانات الهاتف، استجابةً لأحد مطالب مستخدميها الرئيسية.

ورغم توفر إصدار تجريبي في برنامج Google Play Beta منذ يوليو/ تموز 2020، إلا أنه كان مخصصًا فقط للمستخدمين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذا النظام الأساسي. ومع ذلك، تختبر شركة فيسبوك الآن ميزة مزامنة واتساب على أجهزة متعددة، وفقًا لموقع WatabetaInfo.

وستكون الميزة متاحة في البداية لمستخدمي واتساب ويب، وعند التمكين، سيتلقى المستخدمون رسالة توضح ما إذا كانوا يوافقون على الانضمام إلى العملية التجريبية.

أو سيجد المستخدمون الذين لديهم حق الوصول إلى الإصدار التجريبي قائمة تسمى الأجهزة المرتبطة، ومنها، يمكن للمستخدم إضافة جهاز كمبيوتر جديد، إضافة إلى أنه سيكون لديه معلومات تتعلق بجميع أجهزة الكمبيوتر المرتبطة بحساب ما، كما هو الحال اليوم مع إصدارات الويب وسطح المكتب.

وستسمح الميزة باستخدام التطبيق على ما يصل إلى أربعة أجهزة في وقت واحد مع رقم الهاتف نفسه، بهذه الطريقة، لن يكون من الضروري مزامنة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو في كل مرة يتم فيها فتح التطبيق على جهاز كمبيوتر آخر، حيث ستحصل جميعها على المحتوى نفسه.