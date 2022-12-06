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ميزة جديدة من "واتساب".. تعرف عليها

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2022 8:29 مساءً
شعار تطبيق واتساب

شعار تطبيق واتساب

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أفاد تقرير إخباري جديد بأن تطبيق التواصل الفوري “واتساب” يعمل على إضافة ميزة “Picture in Picture” (الصورة داخل الصورة) للمستخدمين الذين يستعلمون مكالمات الفيديو في التطبيق.

وتسمح هذه الميزة لمستخدمي “واتساب” باستخدام تطبيقات أخرى، بينما يجرون في الوقت ذاته مكالمات الفيديو عبر التطبيق، وذلك بتقسيم الشاشة إلى أقسام متعددة.

وقال موقع “WaBetaInfo” الذي يتابع أخبار “واتساب” أولا بأول، إن التطبيق بدأ في اختبار هذه الميزة لدى عدد من مختبري النسخة التجريبية.

وأضاف أنه من المتوقع توسيع نطاق استخدام هذه الميزة خلال الأيام المقبلة.

وبحسب التقرير، تعمل هذه الميزة حاليا على الإصدار “أي أو س 16.1” الخاص بهواتف آيفون فما فوق.

ويسعى “واتساب” من وراء هذه الميزة إلى إتاحة المجال أمام المستخدمين الذين يستعملون مكالمات الفيديو على إتمام مهام أخرى في الوقت نفسه، اختصارا للوقت، وبما يجعل “واتساب” أكثر ملائمة للحياة العصرية السريعة الإيقاع.

    المصدر :
  • وكالات

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