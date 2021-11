ميزة جديد من “سبوتيفاي” تنافس “تيك توك”

طرحت شركة سبوتيفاي للبث الموسيقي، ميزة جديدة في تطبيقها للاختبار تشبه ”تيك توك“، باسم ديسكفر (Discover) تتيح للمستخدمين استعراض خلاصة أو موجز لمقاطع فيديو موسيقية تعرض بشكل رأسي.

وتظهر أيقونة ديسكفر لمن يمكنهم الوصول إلى تلك الميزة التي لا تزال قيد الاختبار، في تطبيق سبوتيفاي كعلامة تبويب رابعة في شريط التنقل أسفل التطبيق بين أيقونتي الصفحة الرئيسة والبحث.

ويمكن من خلال تلك الميزة أن يستعرض المستخدمون مقاطع الفيديو الموسيقية الرأسية تماما مثل تيك توك، وإبداء إعجابهم بها أو تخطيها؛ لاستعراض مقاطع أخرى، حسبما أفاد موقعا ”تيك كرانش“ و“ذا فيرج“ المعنيان بالشؤون التقنية.

وتم رصد ميزة سبوتيفاي الجديدة لأول مرة من خلال الناشط كريس ميسينا، الذي نشر مقطع فيديو يظهر أيقونة Discover أسفل تطبيق بث الموسيقى الشهير.

وقال ميسينا إنه وجد تلك الميزة بعد استخدام إصدار تجريبي للتطبيق في نظام ”أي أو إس“ باسم Spotify’s TestFlight build، وتوقع أيضا أن إضافة Discover ربما تستفيد من ميزة Canvas.

يذكر أن شركة سبوتيفاي طرحت ميزة Canvas على نطاق واسع في عام 2019، حيث تسمح للفنانين أو منتجي المحتوى الصوتي بإنشاء مقاطع فيديو مصاحبة لموسيقاهم على التطبيق.

وقد أثارت ميزة Canvas بعد طرحها ردود فعل متباينة بين مستخدمي سبوتيفاي، ففي حين فضل البعض رؤية صورة الألبوم الثابتة فقط عند الاستماع إلى الموسيقى، واعتبروها مشتتة للانتباه، كان آخرون قد قالوا إنهم أحبوا ذلك.

وطلب موقع تك كرانش من سبوتيفاي التعليق على الميزة الجديدة وخطط نشرها وما إذا كانت متوفرة على أنظمة أندرويد أيضا، لكن الشركة رفضت الإفصاح عن أي تفاصيل وأكدت عبر بيان أنها تستكشف فكرة تغذية الفيديو الرأسية.

ومؤخرا طرحت شركة نتفليكس ميزة تستهدف مشاهدي المنصة الصغار وتشبه تيك توك، لكن باختلاف واحد وهو أن طريقة العرض أفقية وليست رأسية، وذلك في محاولة لجذب المشاهدين الصغار إلى منصتها.

وتعرض ميزة ”Kids Clips“ الجديدة مقاطع فيديو قصيرة، حيث سيتمكن الأطفال من مشاهدة 10-20 مقطعا فقط في المرة الواحدة.

ووفق موقع ”تك كرانش“، فإن هناك العديد من المنافسين قلدوا طريقة عرض ”تيك توك“ الشهيرة في عرض الفيديوهات، أبرزهم يوتيوب وسناب وإنستغرام.

Omg for the first time in how long (?), @Spotify has added a FOURTH icon to their toolbar: Discover! #NewSpotify pic.twitter.com/XQL2jpkXYq

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl

— Messina.eth (@chrismessina) November 24, 2021