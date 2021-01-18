ميزة ستمنح iPhone 13 التفوق على جميع هواتف أندرويد

كشف موقع ”توم جايد“ التقني ، عن ميزة مهمة سيمتلكها هاتف iPhone 13 القادم من ”أبل”، ،ستمنحه التفوق على جميع هواتف ”أندرويد“ الأخرى.

ومن المقرر أن يمتلك الهاتف تقنية Vapor Chamber، والتي توجد بالفعل في أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب.

وتعمل هذه التقنية عن طريق تبريد البخار الناتج عن المكونات الداخلية للهاتف، كما تؤدي بعد ذلك إلى نشر الحرارة عبر الهاتف بالكامل، مما يعني تقليل مخاطر ارتفاع درجة حرارة الجهاز نفسه.

ويعني ذلك أن جهاز iPhone 13 يمكن أن يستخدم تبريدا معززا ويكون قادرا على تشغيل المعالج بشكل أقوى نتيجة لذلك، ومن مميزات هذه التقنية أنه يمكنها تشغيل الجهاز بشكل أسرع، مما يوفر أداءً أفضل لمعالج تشغيل الجهاز ومعالج الرسوميات.

من جانبه، قال المحلل الشهير ”منيج شي كو“: إن ”أبل تعمل على هذه التقنية منذ فترة طويلة، إلا أنها لم تكن جاهزة بما يكفي لتضمينها في أحد هواتفها“.

وفي الوقت الحالي، ليس هناك تأكيد نهائي عما إذا كانت ”أبل“ ستستخدم هذه التقنية في هاتفها القادم، ولكن إذا حدث ذلك، فسوف تكون ميزة كبيرة لـ iPhone 13 تجعله متفوقا على المنافسين الآخرين.