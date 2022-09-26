ميزة غير متوقعة في علبة شحن سماعة آبل "AirPods Pro 2"

وصلت سماعة أبل الجديدة ”AirPods Pro 2“ إلى المستهلكين بعد طرحها في الأسواق أخيرًا عقب فترة من الطلب المسبق تلت الكشف عن السماعة في مؤتمر الخريف السنوي الخاص بالشركة.

وبرزت ميزة جديدة في علبة السماعة للمرة الأولى، تتمثل في أن حافظة ”MagSafe Charging Case“ يمكنها بث حالة الشحن الخاصة بها إلى ”ويدجيت“ بطارية ”iOS“ حتى عندما تكون السماعة في أذنيك.

ويتعين على مستخدمي طرازات ”AirPods“ الأخرى، بما في ذلك الجيل الأول من ”AirPods Pro“، وضع سماعات الأذن في علبة الشحن للحصول على قراءة لحالة البطارية في العلبة نفسها.

ومع ”AirPods Pro 2″، ستعرض لك ”ويدجيت“ البطارية الآن حالة كل من علبة الشحن وسماعة ”AirPods“، بغض النظر عن ما إذا كانت سماعات الأذن موجودة في العلبة، بحسب موقع ”macrumors“.

وتشتمل حافظة ”AirPods Pro 2“ على شريحة ”U1“ مدمجة تتيح ميزة ”Find My“ باستخدام ميزة البحث الدقيق بحيث يمكن تحديد موقعها بالضبط.

لذلك يبدو من المحتمل أن شريحة ”U1“ تمكن علبة الشحن من بث حالة بطاريتها عبر النطاق العريض للغاية عالي التردد، بدلًا من الاضطرار إلى الاعتماد على اتصال بلوتوث عبر ”AirPods“.

يذكر أن سماعة أبل الجديدة حظيت بإعادة هندسة كما قالت الشركة، لتقدّم للمستخدم تجارب صوتية أغنى، إضافة إلى دعمها بمستوى جديد من ميزة إلغاء الضجيج النشط وشفافية الصوت المتكيّفة لتنقية المزيد من الأصوات الخارجية.

وتأتي السماعة مدعومة ،أيضًا، بصوت مكاني يغمرك بتجربة استماع شخصية مضبوطة على هوى مسمع المستخدم، حسب الشركة، مع تحكُّم باللمس يتيح تعديل الصوت بتمريرة إصبع وبطارية بقفزة نوعية تكفي 6 ساعات في شحنة واحدة.

وتؤكد أبل أن شريحة ”H2“ الجديدة من تصميم الشركة هي ”المايسترو“ وراء أداء ”AirPods Pro“ المتطور وصوتها النوعي، وهي قادرة على تولي مهام أكثر من أي وقت مضى معتمدةً على خوارزميات حسابية لتوفير إلغاء ضجيج أكثر ذكاءً،