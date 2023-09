ميزة مرتقبة في إنستغرام.. ستغير طريقة النشر

يعتزم تطبيق “إنستغرام”، المملوك لشركة “ميتا”، تغيير طريقة مشاركة المحتوى مع الأصدقاء، ما يجعله أكثر خصوصية، وفق ما كشفت تقارير جديدة.

وتم رصد تطبيق الوسائط الاجتماعية وهو يختبر ميزة تسمح للمستخدمين بمشاركة منشورات مع مجموعة مختارة من الأصدقاء، على غرار ميزة الأصدقاء المقربين الموجودة بالفعل في خدمة القصص.

ومن السهل أن تفوت المنشورات الحديثة من أصدقائك على “إنستغرام” نظرا لأن خوارزمية الموجز (feed) تدعم المحتوى المدعوم ومنشورات المؤثرين.

وقد تكون الميزة الجديدة مفيدة للمستخدمين الذين يرغبون في مشاركة المزيد من المحتوى الشخصي مع مجموعة مختارة من الأصدقاء والمتابعين.

وتشير التقارير إلى أن الميزة قيد الاختبار حاليا في عدد قليل من البلدان، ولكن من غير الواضح متى سيتم طرحها للجميع.

ووفقا للقطات الشاشة التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، سيتمكن المستخدمون من إنشاء قائمة الأصدقاء المقربين ثم تحديد تلك القائمة عندما يشاركون منشورا على حسابهم الخاص على التطبيق. وسيكون هذا مرئيا فقط لأولئك المستخدمين الموجودين في القائمة.

وأكدت شركة “إنستغرام” لموقع TechCrunch أنها كانت تختبر هذه الميزة في عدد قليل من البلدان، لكنها لم تحدد أي منها.

وستقلل الميزة الجديدة من الحاجة إلى finsta أو “إنستغرام المزيف”، وهي حسابات ثانوية مخصصة لنشر محتوى شخصي صادق وغير مفلتر أكثر من الحساب الرئيسي للمستخدم.

Instagram is testing a feature to let you share feed posts just with 'Close Friends' https://t.co/LfzelVUlVI by @indianidle

— TechCrunch (@TechCrunch) September 7, 2023