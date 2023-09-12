ميزة مرتقبة في واتساب.. تعرف عليها

يختبر تطبيق التراسل الشهير واتساب إمكانية الدردشة مع الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات أخرى، ولا يملكون حساباً في المنصة، وفق ما كشفت منصة “wabetainfo” للنسخ والإصدارات التجريبية.

ورصدت الميزة الجديدة المرتقبة في النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق واتساب لنظام أندرويد، حيث يظهر قسم جديد للدردشات يطلق عليه «دردشات الطرف الثالث».

ولا تزال الميزة الجديدة قيد التطوير، وهي غير جاهزة للاستخدام في الوقت الحالي.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لقانون الأسواق الرقمية DMA الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الشركات التقنية، بهدف تحسين المنافسة.

ويجبر القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل، الشركات التقنية على الامتثال لمجموعة من القواعد الصارمة، ومنها تمكين المستخدمين من التواصل عبر تطبيقات المراسلة المختلفة.