ميزة مرتقبة من واتساب لتحسين الدردشات الجماعية

كشف تقرير نشره موقع WABetaInfo أن تطبيق المراسلة الشهير واتساب يعمل مرة أخرى على تحسين تجربة المستخدمين من خلال تحسين جديد للمنصة. قدمت شركة Meta المالكة لتطبيق المراسلة الفورية تحسينًا لميزة المحادثات الجماعية سيُسهّل تحديد المشاركين. وفقًا لمتتبع أخبار واتساب، يتعلق التحسين بأيقونات ملفات المشاركين. وذكر تقرير WABetaInfo أن “واتساب يقوم بتحسين الصور المصغرة لملفات المشاركين داخل المحادثات الجماعية من خلال إدخال تعديل محدد يجعل من الأسهل التعرف على أعضاء المجموعة الذين ليس لديهم صورة شخصية”. وأشار التقرير إلى أن بعض مستخدمي النسخة التجريبية على نظام Android قد يتمكنون من تجربة نفس التحسينات حتى اليوم إذا قاموا بتثبيت أحدث تحديث متاح على متجر Google Play.

قامت شركة “واتساب” بتقديم مراجعة للصور المصغرة لجهات الاتصال الذين تكون صور ملفاتهم الشخصية مخفية أو غير متوفرة.

في السابق، كان “واتساب” يعرض صورة ملف تعريف افتراضية فارغة بلون يطابق اسم جهة الاتصال المطابق لتحسين تعريفهم.

ولكن مع الميزة الجديدة، يعرض المظهر المحدث للصور المصغرة الآن الأحرف الأولى من اسم عضو المجموعة المعني.

واعتبر متتبع أخبار “واتساب” أن التحسين سيساعد المشاركين الآخرين في المحادثة على تحديد جهة الاتصال التي تمثلها الصورة المصغرة بسرعة.

أما أولئك الذين يرغبون في معرفة ما إذا كانت هذه الميزة متوفرة على حسابات “واتساب” الخاصة بهم، يمكنهم فتح محادثة جماعية والبحث عن رسالة مرسلة من قبل عضو المجموعة الذي صورة ملفه الشخصي غير مرئية، وستتوفر الميزة المحسّنة لمزيد من المستخدمين قريبًا.