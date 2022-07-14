الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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ميزة من تيك توك تقيّد مشاهدة الصغار لمحتوى البالغين

منذ 39 دقيقة
تطبيق تيكتوك

تطبيق تيكتوك

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أعلنت منصة “تيك توك”، عن إطلاقها قريبا ميزة جديدة تقلل إتاحة مقاطع الفيديو التي تتناول مواضيع دقيقة، لمستخدميها من أعمار صغيرة.

وقالت “تيك توك” في بيان: “نعمل على إنشاء نظام جديد لتصنيف المحتوى استنادا إلى نوع المواضيع من حيث تناسبها مع الأعمار”.

وأضافت: “سنبدأ في الأسابيع المقبلة طرح نسخة أولى تجنّب إتاحة المحتوى الذي يتضمن مواضيع خاصة بالبالغين أمام المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة”.

وتابعت: “مقطع الفيديو الذي يتضمن مواضيع دقيقة أو مخصصة لجمهور بالغ كالمشاهد الخيالية المخيفة جدا أو غير المناسبة للصغار، سيُصنّف على أنه للبالغين بهدف منع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من مشاهدته”.

وذكرت “تيك توك” أنها تطوّر خاصية فرز جديدة تتيح للمستخدمين تحديد مقاطع الفيديو التي لا يريدون أن تظهر على صفحتهم من خلال ربطها بكلمات مفتاحية، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وتُتهم المنصة التي تلقى رواجا كبيرا بين صفوف المراهقين، بشكل مستمر بأنها تتسبب بأضرار ذهنية للصغار.

ورُفعت مؤخرا دعوى قضائية ضدّ “تيك توك” من أهل طفلتين أميركيتين توفيتا بعد مشاركتهما في تحدي التعتيم (بلاك أوت تشالنج) الذي يشجّع المستخدم على خنق نفسه حتى الإغماء.

واتهمت الدعوى خوارزمية “تيك توك” بأنها تنشر “عن قصد وبشكل متكرر” مقاطع فيديو عن تحدي التعتيم.

وفي مارس، أعلنت ثماني ولايات أميركية من بينها كاليفورنيا وفلوريدا إطلاق تحقيق بشأن التأثيرات الضارة لـ”تيك توك” على الأطفال وتحفيزهم لقضاء مزيد من الوقت في تصفّح التطبيق.

وفيما ينبغي على المستخدم أن يتخطى عمره الثالثة عشرة لإنشاء حساب في المنصة، إلا أن الأطفال ما دون هذا السن يستطيعون في الولايات المتحدة استخدام نسخة معدّلة من “تيك توك” تحمل اسم “تيك توك فور يانغر يوزرز”.

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