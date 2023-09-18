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ميزة من غوغل لإنشاء الرموز التعبيرية الخاصة بك!

منذ 8 دقائق
الرموز التعبيرية

الرموز التعبيرية

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تشكل الرموز التعبيرية جزءا أساسيا في العديد من رسائلنا اليومية عبر تطبيقات المراسلة على الهاتف.

ولكن، رغم وجود أكثر من 3600 إيموجي متاح للاختيار بينها، إلا أنه في كثير من الأحيان لا يمكنك العثور على رمز الشخصية التي تحتاجها.

وبهذا الصدد، أطلقت غوغل أداة جديدة تتيح لك إنشاء مجموعات الرموز التعبيرية الخاصة بك.

ولإنشاء رموز تعبيرية هجينة، ما عليك سوى فتح بحث غوغل على جهاز الكمبيوتر، ثم كتابة “emoji Kitchen” في شريط البحث.

وستظهر مجموعة من الإيموجي في أعلى نتائج البحث، مع زر أزرق يدعوك إلى “البدء في العمل”، وتظهر أداة دمج الإيموجي.

وقامت غوغل أيضا بتضمين خيار “عشوائي” إذا كنت تواجه صعوبة في الحصول على الإلهام.

ولإظهار إبداعك، انقر على الإيموجي لنسخه إلى حافظة جهازك. ويمكنك بعد ذلك لصقه كملصق في رسالة لإبهار أصدقائك.

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