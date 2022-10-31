الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
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ميزة هامة من واتساب تتعلق بالرسائل الصوتية.. كيف تحصل عليها؟

منذ ساعتين
شعار تطبيق واتساب

شعار تطبيق واتساب

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بات بإمكان مستخدمي تطبيق التواصل العالمي الشهير واتساب، التمتع بخاصية جديدة تتيح لهم إعادة الاستماع إلى رسائلهم الصوتية قبل إرسالها.

وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدم تسجيل الرسالة الصوتية وحفظها لفترة من الوقت حتى يقوم بإرسالها أو حذفها، وهو ما يتيح له مراجعتها والتأكد من أنها مسموعة ولا تحتوي على أخطاء قبل إرسالها.

ويجب اتباع عدة خطوات لاستخدام هذه الخاصية تتضمن:

اضغط على رمز الميكرفون واسحبه إلى أعلى، ثم سجل الرسالة الصوتية.

اضغط على زر إيقاف وهو ما يتيح لك إعادة تشغيل الرسالة والاستماع إليها بالضغط على زر تشغيل.

أرسل الرسالة بالنقر على زر السهم الأزرق.

يمكن الاستمرار بتسجيل الرسالة وإضافة جزء جديد إليها بالنقر مرة أخرى على رمز الميكرفون أو حذفها بالضغط على زر سلة المحذوفات.

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