ميزتان رائعتان.. غوغل تطلق تحديث Chrome OS 107

أعلنت شركة غوغل الأمريكية عن إطلاق تحديث جديدة لمتصفح الإنترنت الشهير غوغل كروم.

ووفقاً لشركة غوغل، فإن التحديث الجديد والذي يحمل اسم Chrome OS 107 مؤخراً الذي يأتي ببعض التحسينات مع اثنان من المميزات الجديدة.

طلقت شركة جوجل تحديث Chrome OS 107 مؤخراً الذي يأتي ببعض التحسينات مع اثنان من المميزات الجديدة.

كانت شركة جوجل قد أطلقت اثنان من التحديثات الجديدة لنظام تشغيل Chrome OS، إلا أن تحديث Chrome OS 107 يأتي بتحسينات هامة للمستخدمين.

وتعد ميزة “Save desk for later” الإضافة الأكبر لهذا التحديث، التي تتيح للمستخدم حفظ محتوى الشاشة للمعاينة لاحقاً وذلك عن طريق النقر السريع على زر الحفظ، أيضاً سيتاح للمستخدم تعيين عنوان للمحتوى الذي تم حفظه، وتحديد تاريخ إنشاء الصفحة للمعاينة لاحقاً.

كما سيتاح للمستخدم إغلاق قائمة “Overview” بسلاسة أكبر، مع إختيار للتراجع في حالة إغلاق التبويب عن طريق الخطأ وذلك عن طريق إختيار “Undo”.

كما تعمل جوجل على إختبار ميزة جديدة للدمج، والتي تتيح دمج التبويبات المفتوحة في صفحة واحدة، أيضاً تقدم جوجل ميزة جديدة في تطبيق Files الذي يأتي بتصميم جديد ويدعم تنسيق المجلدات، كما يتم ترتيب القائمة وفقاً للتاريخ.