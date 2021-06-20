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"ميكرودرون".. ثورة علمية في عالم الطائرات المسيرة

20 - يونيو - 2021
طائرة درونز

طائرة درونز

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يقوم العلماء ثورة في التكنولوديا خاصة في عالم الطائرات المسيرة، إذ يقوم سلاح الجو الأميركي بتصنيع طائرات صغيرة الحجم “ميكرودرون” يمكنها أن ترفرف بأجنحة مثل الطيور أو الحشرات.

ويعمل مختبر أبحاث القوات الجوية AFRL، بالتعاون مع شركة Airion Health LLC، على إنتاج مركبات جوية ذاتية التحكم بحجم مُصغر يمكنها تغيير سرعتها وتحقيق قدرة مناورة تشبه الحشرات في ساحات المعارك، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

جمع البيانات والاستطلاع
كما ستشمل عمليات الطائرات الجديدة، الاستطلاع والمراقبة المفتوحة وجمع البيانات والمعلومات من الجو عن حالة ساحة المعركة.

ويمكن للأجنحة أن تولد قوة دفع يمكن التحكم فيها بناءً على ملفات تعريف الموقع والسرعة، ما يؤدي إلى إصدار الأمر تلقائياً للتحكم بضربات الجناح المتغيرة مع الوقت.

كذلك، من المتوقع أن تساعد عملية التحديث المستمرة لبيانات الموقع والسرعة، إلى جانب المدخلات التي يوفرها المستخدم بواسطة وحدة التحكم عن بعد، في تحقيق ديناميكيات الطيران المرغوبة.

ومن المتوقع أن يكتمل تطوير نموذج أولي عملي لـ”ميكرودرون” في غضون 15 شهراً.

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