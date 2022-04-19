ميّزات نظارة الواقع الافتراضي Neo 3 Link الجديدة من بيكو

أعلنت شركة بيكو، عن إطلاق نظارة الواقع الافتراضي Neo 3 Link الجديدة، التي تشتمل على شاشة بدقة وضوح 3664 × 1920 بيكسل.

وتأتي تلك الشاشة مع معدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز.

وأوضحت الشركة الصينية أن نظارة الواقع الافتراضي Neo 3 Link الجديدة تعتمد على المعالج كوالكوم Snapdragon XR2 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت.

200 تطبيق

ويمكن استخدام النظارة بدون توصيلها بحاسوب، ويشتمل متجر التطبيقات الخاص بها على 200 تطبيق. كما يمكن توصيلها بالحاسوب بواسطة كابل DisplayPort.

وتدعم النظارة تقنية WiFi وتم تجهيزها ببطارية سعة 5300 مللي أمبير ساعة، والتي تصل فترة تشغيلها إلى 3.5 ساعة.

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وتدعم النظارة خاصية التتبع من الداخل إلى الخارج “Inside-out tracking” بواسطة أربع كاميرات بزاوية عريضة، كما أنها توفر ميزة التتبع 6DoF، ويشتمل جهازا التحكم6DoF على 32 مستشعر تتبع بصري لكل منهما.

ويمكن تعديل المسافة بين العينين بين 58 و69 ملم، كما يمكن استبدال الكسوة المصنوعة من الجلد الاصطناعي.

نظارة هواوي

وفي ديسمبر الماضي أعلنت شركة هواوي عن إطلاق أول نظارة ذكية مزودة بنظام التشغيل HarmonyOS الخاص بها.

وأكدت الشركة الصينية أن النظارة الذكية الجديدة توفر العديد من الوظائف المتطورة اعتمادا على نظام التشغيل وبعض المستشعرات والسماعات والميكروفونات المدمجة.

وأشارت شركة هواوي حينها إلى أن الموديل الجديد من النظارة الذكية x Gentle Monster Eyewear II يأتي بمظهر غير ملفت للأنظار وبالكاد يمكن تمييزه عن النظارات التقليدية، ويمكن الاختيار ما بين 3 إطارات مختلفة، حتى تتناسب النظارة الذكية مع المظهر الخاص بالمستخدم.

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ويتم اقتران النظارة الذكية بالهاتف الذكي عن طريق تقنية البلوتوث، وقامت الشركة الصينية بتركيب السماعات والميكروفونات المدمجة في إطار النظارة الذكية، حتى يتمكن المستخدم من إجراء المكالمات الهاتفية أو الاستماع إلى الإشعارات الواردة، وعند ارتداء النظارة فإن المستخدم يتعرف بشكل تلقائي على توقعات الطقس ومواعيده وفقا لما هو مسجل في التقويم الخاص به.