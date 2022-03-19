الجمعة 22 شعبان 1443 ﻫ - 25 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“ناسا” تدرس إمكانية ممارسة الجنس في الفضاء

19 - مارس - 2022
A A A
طباعة المقال

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا” أنها تفكر في دراسة إمكانية ممارسة الجنس في الفضاء، حيث يعتبر ذلك أمرا “مهما” بالنسبة للمهام الطويلة التي يتم إرسالها للقمر والمريخ، والتي يمكن أن يظل فيها رواد الفضاء بعيدين عن الأرض طوال أعوام.

وجاء تصريح ناسا ردا على دراسة مقترحة من جانب فريق من خمسة أكاديميين كنديين، دعوا منظمات الفضاء لتبني دراسة موضوع ممارسة الجنس في الفضاء. ونقلت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية عن الأكاديميين الذين يعملون مع جامعة كونكورديا في مونتريال القول إن فهم ممارسة الجنس، وكيفية إتمامه في البيئة منخفضة الجاذبية أمر أساسي لنجاح المهام الفضائية العميقة وبناء المستوطنات في الفضاء الخارجي.

وأضاف الأكاديميون أنه على الرغم من أن من يقومون بالمهام طويلة المدة في الفضاء الآن هم رواد فضاء محترفون، فمن المرجح في المستقبل أن يقوم بهذه الرحلات مزيد من المدنيين، ومن بينهم أزواج وزوجات.

ويشار إلى أن ناسا طالما تجنبت مسألة ممارسة الجنس بين رواد الفضاء، حيث أكدت في السابق أنه لم تحدث ” ممارسة جنس بين البشر في الفضاء من قبل”. ومع ذلك، اعترفت ناسا مؤخرا أنه حان الوقت لإيجاد سبيل لبحث الأمر، بعيدا عن الاختبارات التي تستخدم الحيوانات.

وقال متحدث باسم ناسا “اهتمامنا الأساسي هو ضمان صحة وسلامة الأفراد في الفضاء لفترات طويلة”.

    المصدر :
  • DW

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

OnePlus 10 Pro
إليكم موعد إطلاق OnePlus 10 Pro في الأسواق العالمية
شركة سامسونغ
بالصور.. تعرف على ميزات وسعر “تحفة” سامسونغ الجديدة “Galaxy Chromebook 2 360”
MSI تكشف عن أجهزتها الجديدة.. تصميم أنيق وسرعة عالية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
تزامناً مع إعادة فتح المصارف… الدولار ينخفض مجدداً
بري يدعو لجلسة عامة الثلاثاء.. و”الكابيتول كونترول” على طاولة اللجان الاثنين
أحد المقاتلين الشيشان ضد القوات الروسية في أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بالفيديو.. صيحات “الله أكبر” خلال معارك ضد الجيش الروسي قرب “كييف”