‎"‎ناسا" ترسل طابعة ثلاثية الأبعاد إلى الفضاء

يعمل العلماء على اختبار أطراف الجسم المطبوعة بيولوجيّاً، التي يُمكن أن تُثبت أنّها حيوية للعلاجات الطبية المستقبلية. لذلك، ترسل ”ناسا” و”ريد واير” وجامعة الخدمات الموحدة التابعة لمركز العلوم الصحية للتقنية الحيوية (4DBio3) طابعة ثلاثية الأبعاد جديدة إلى محطة الفضاء الدولية لطباعة الغضروف المفصلي للركبة البشرية في المدار ودراسة النتيجة على الأرض.
إذا سارت الأمور وفق الخطّة، قد يتوصّل العلماء إلى علاج إصابات الغضروف المفصلي التي يتعرض لها الجنود بشكل متكرّر.
وتأمل “ريد واير” في طباعة أعضاء كاملة ثلاثية الأبعاد في الفضاء، على الرغم من أنّها تعتبره هدفاً “طويل المدى”. تستخدم الشركة أيضاً موطن النبات المتقدم التابع لوكالة “ناسا” في مشروع لتحديد الجينات للنباتات الصديقة للفضاء.
سوف تطير طابعة “BFF” إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ إمداد يتم إطلاقه في أقرب وقت في السادس من الشهر الجاري من ميناء جزيرة والوبس الفضائي التابع لـ”ناسا”، وستحمل البعثة ثلاث حمولات إضافية.
هذه ليست أول طابعة ثلاثية الأبعاد تُرسَل إلى الفضاء من “ناسا”؛ في العام الماضي، حملت الوكالة طابعة إلى محطة الفضاء الدولية لإظهار طباعة التربة القمرية، فيُمكن أن تساعد هذه التكنولوجيا يوماً ما المستعمرين على القمر في بناء منازل دون حمل وفرة من الإمدادات من الأرض.