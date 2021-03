ناسا تطلق اسم “معاذ” على صخرة بكوكب المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” ، عن إطلاق اسم “معاذ” أو “ماز” على صخرة مريخية خلال قيامها بأرشفة الصخور المكتشفة أثناء تجوال مركبتها الجديدة على سطح المريخ.

يقوم فريق مهمة “ناسا” المتابع لعمل مركبتها الجديدة الجوالة بتسجيل وتسمية جميع الصخور التي ترصدها المركبة على سطح الكوكب الأحمر.

وبحسب “سي إن إن” أطلقت “ناسا” اسما غريبا على إحدى الصخور المكتشفة لفت انتباه المتابعين، الأمر الذي استدعى التوضيح.

وأشارت “ناسا” إلى أن سبب التسمية يعود إلى استخدام لغة “نافاجو” لتسمية صخور المريخ المكتشفة، حيث تعني التسمية الصخرة بـ”معاذ أو ماز” (Máaz) بلغة نافاجو “المريخ”.

ويقوم فريق المركبة الأمريكية الجديدة “Perseverance”، بالتعاون مع “Navajo Nation” بتسمية الصخور المكتشفة وتوثيقها بهدف الدراسة.

ومن الشائع أن تقوم بعثات “ناسا” بإطلاق أسماء غير رسمية للمعالم بهدف تزويد أعضاء البعثة بإشارات أدل على السمات المختلفة المثيرة للاهتمام التي يتم اكتشافها.

قال رئيس الشركة المتخصصة باللغويات “Navajo Nation”، جوناثان نيز: “نأمل أن يؤدي استخدام لغتنا في مهمة المريخ إلى إلهام المزيد من شباب نافاجو لدينا لفهم أهمية تعلم لغتنا”.

وأضاف: “لقد تم استخدام كلماتنا للمساعدة في الفوز بالحرب العالمية الثانية، ومعرفة المزيد عن كوكب المريخ”.

الجدير بالذكر أن لغة “نافاجو” أو “نافاهو” من اللغات الأمريكية القديمة الأصلية التي يتحدث فيها جميع سكان المناطق الغربية من أمريكا، وهي من اللغات الجنوبي أثابسكانية، وقبيلة “نافاجو” هي ثاني أكبر قبيلة معترف فيها فيدراليا في أمريكا.

SPACE FACT FRIDAY! The Mars Perseverance team is working closely with leaders of the Navajo Nation to name several features found on the red planet. This light-coloured rock on the right is named Máaz, the Navajo word for Mars. #CountdownToMars

📸: NASA/JPL-Caltech pic.twitter.com/jaoImtDmnn

— Space Store (@SpaceStoreUK) March 12, 2021