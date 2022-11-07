ناسا تطلق "درعا حراريا" إلى الفضاء

تخطط وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” هذا الأسبوع، لإطلاق درعا حراريا يشبه الصحن الطائر إلى الفضاء؛ من أجل تأمين رحلات مستقبلية إلى هذا العالم المجهول.

ومن المقرر إطلاق هذه التكنولوجيا على صاروخ “United Launch Alliance Atlas V”، يوم الأربعاء المقبل، من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا، إلى جانب قمر صناعي “JPSS-2” للطقس يدور حول القطب.

وبمجرد وصول القمر الصناعي إلى المدار، سوف ينتفخ الدرع الحراري ويوضع على مسار إعادة الدخول من مدار أرضي منخفض لاختبار قدرته على الإبطاء والبقاء على قيد الحياة.

وتأمل “ناسا” أن يوضح الاختبار كيف يمكن للدرع الحراري أن يعمل بمثابة مكابح عملاقة لإبطاء مركبة فضائية مستقبلية للمريخ.

وإذا كان الاختبار ناجحًا، فقد يكون حاسمًا في مساعدة ناسا على الوصول إلى هدفها الطموح المتمثل في إطلاق البشر إلى الكوكب الأحمر في العقد المقبل.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إنه “يمكن لهذه التكنولوجيا أن تدعم طاقم الهبوط والمهام الروبوتية الكبيرة على المريخ، بالإضافة إلى إعادة حمولات أثقل إلى الأرض”.

وعندما يتعلق الأمر بالوجهات ذات الغلاف الجوي بما في ذلك المريخ والزهرة وتيتان والأرض، فإن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها ناسا هو كيفية توصيل الحمولات الثقيلة، وكما هو الحال، فإن الأصداف الهوائية الصلبة الحالية مقيدة بحجم كفن الصاروخ الغطاء الواقي المبسط.

وعلى سبيل المثال، قد تتذكر “سبع دقائق من الرعب” حيث استخدمت مركبة المثابرة التابعة لوكالة ناسا مظلة للهبوط إلى سطح المريخ العام الماضي.

تستغرق الإشارات اللاسلكية المرسلة من وكالة “ناسا” والعكس بالعكس 10 دقائق حتى يقوم أي من الطرفين بالاتصال، لذلك بعد أن أخبر الفريق الأرضي المثابرة بالنزول، تولت المركبة الجوالة وقامت بالرحلة الملحمية بمفردها تمامًا.

وانطلقت المركبة الفضائية عبر الغلاف الجوي للمريخ متحركة بسرعة 12000 ميل في الساعة، لكن كان عليها بعد ذلك أن تبطئ إلى صفر ميل في الساعة بعد سبع دقائق من أجل الهبوط بأمان على السطح.

وعندما تدخل مركبة فضائية الغلاف الجوي ، يساعد السحب الديناميكي الهوائي على إبطائها.

ومع ذلك، فإن الغلاف الجوي للمريخ أقل كثافة بكثير من الغلاف الجوي للأرض، مما يمثل تحديًا كبيرًا للتباطؤ الديناميكي الهوائي.

وأوضحت “ناسا” أن “الغلاف الجوي سميك بما يكفي لتوفير بعض السحب، لكنه رقيق جدًا لإبطاء المركبة الفضائية بأسرع ما يمكن في الغلاف الجوي للأرض”.

وكان حل الوكالة لهذه المشكلة هو درع حراري بعرض 20 قدمًا سيتم نشره في الروافد العليا من الغلاف الجوي، مما يسمح للمركبة الفضائية بالتباطؤ مبكرًا مع تعرضها لحرارة أقل كثافة، وسيصبح أكبر جسم هوائي غير حاد يمر عبر دخول الغلاف الجوي خلال اختبار هذا الأسبوع.

وبعد تسليم الحمولة الأولية، “ساتلايت” الطقس الذي يدور في مدار قطبي، سيتم إطلاق “LOFTID” لإعادة دخول الغلاف الجوي للأرض، وسوف يتباطأ من تفوق سرعة الصوت، أسرع بأكثر من 25 مرة من سرعة الصوت، وصولاً إلى الطيران دون الصوتي، أقل من 609 أميال في الساعة.