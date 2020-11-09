ناسا تطلق رحلة جديدة إلى الفضاء

أعلنت وكالة ناسا في تغريدة عبر “تويتر” أن طاقم المركبة الأمريكية Crew Dragon يستعد لرحلته المقبلة نحو المحطة الفضائية الدولية.

وأشارت الوكالة إلى أن طاقم المركبة وصل إلى قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، ليستعد لعملية الانطلاق التي ستجري منتصف الشهر الجاري.

وكانت ناسا كشفت في وقت سابق أن عملية إطلاق مركبة Crew Drago في رحلة مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية ستكون في 14 تشرين الثاني المقبل، بتمام الساعة 19:49 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (15 تشرين الثاني 3:49 بتوقيت موسكو).

وتبعا لمعلومات أوردتها قناة “360” التلفزيونية سيتكون طاقم المركبة من رواد الفضاء الأمريكيين مايكل هوبكينز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر إضافة إلى رائد الفضاء الياباني سويتشي نوجوتشي، الذين سيبقون على متن المحطة نصف سنة تقريبا.

ويعمل على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا أفراد البعثة رقم 64 الذين وصلوا إليها منتصف تشرين الأول الماضي، وهم رائدا الفضاء الروسيان سيرجي ريجيكوف وسيرجي كود سفيرتشكوف، ورائدة الفضاء الأمريكية كاثلين روبينز.