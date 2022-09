ناسا تكشف عن خطتها لاستكشاف كوكب الزهرة

تعتزم وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” هذا العام، العمل على خطة لإطلاق مهمتين لاستكشاف كوكب الزهرة في أوائل عام 2030.

وأطلقت “ناسا” على المهمتين اسمي “فيريتاس” و”دافنشي”، حيث سيتم في الأولى الدوران حول الزهرة والرصد عبر غيوم الكوكب الكثيفة، بينما ستحقق الثانية في الغلاف الجوي العميق للكوكب، والغازات التي يتشكل منها.

وعرضت “ناسا” في حسابها الرسمي على “تويتر” فيديو خاص بالمهمة “دافينشي”، يسلّط الضوء على هذه المهمة والتجارب العلمية التي ستجرى لكشف المزيد من المعلومات عن الزهرة.

We have a lot of questions for Venus. 🤔

The #DAVINCIMission heads to Venus in 2029 and aims to uncover our planetary sister's mysterious past. Was Venus once like Earth? How has the planet evolved? Five instruments aboard the spacecraft hope to answer these questions and more. pic.twitter.com/EyTOw5foeP

— NASA Goddard (@NASAGoddard) November 10, 2021