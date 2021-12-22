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ناسا تكشف موقفها من تصوير أفلام في الفضاء

22 - ديسمبر - 2021
ناسا

ناسا

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أكدت وكالة “ناسا” الأمريكية، على أنها لا تنوي الآن إطلاق فريق سينمائي إلى الفضاء ليصور فيلما على متن المحطة الفضائية الدولية.

أعلن ذلك رئيس برنامج المحطة الفضائية الدولية في “ناسا” جويل مونتالبانا في حديث أدلى به الاثنين 20 ديسمبر لوكالة “تاس” الروسية.

وقال:” هناك شركات خاصة ولديها أفكار بشأن أعمالها ومهامها في الفضاء والتي يجب أن تنسّقها مع “ناسا”.

ومضى قائلا:” إن جدول أعمال “ناسا” لا يتضمن في الوقت الراهن بعثات فضائية تهدف إلى تصوير أفلام سينمائية في الفضاء”، مع ذلك فإذا كانت هناك شركة سينمائية لديها خطة لإرسال بعثة فضائية بغية تصوير فيلم ما فيجب أن تقدمها لـ”ناسا”.

يذكر أن المدير السابق لـ”ناسا” جيمس برايدنشتاين، كان قد أعلن في مايو عام 2020 أن ممثل هوليوود، توم كروز سيقوم بأداء دور في فيلم المغامرات من إخراج الأمريكي داغ لايمن، والذي سيتم تصوير جزء منه على متن المحطة الفضائية الدولية، وأضاف أن شركة “سبيس إكس” التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك ستساهم في تصوير الفيلم.

وكان يفترض أن يحلّق كروز ولايمن إلى المحطة الفضائية الدولية الخريف الماضي على متن مركبة ” دراغون” الفضائية المأهولة.

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