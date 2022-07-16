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ناسا تنشر أعمق صورة للكون على الإطلاق

منذ 12 دقيقة
وكالة ناسا

وكالة الفضاء الأمريكية ناسا

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نشرت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” الإثنين أعمق صورة للكون على الإطلاق يتم التقاطها بالأشعة تحت الحمراء، ظهرت فيها بعدسة التلسكوب الفضائي جيمس ويب آلاف المجرات التي تشكلت بعيد الإنفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار سنة.

وأشار الرئيس الأميركي جو بايدن في حفل أقيم بالبيت الأبيض ونشرت خلاله باكورة حصاد التلسكوب الفضائي إلى أن هذه الصورة العلمية والملونة والتي التقطت بالأشعة تحت الحمراء هي الأولى من نوعها وتمثل يومًا “تاريخيًا”.

ونشرت هذه الصورة بعد ستة أشهر من إطلاق جيمس ويب، أقوى تلسكوب فضائي على الإطلاق.

وأوضحت ناسا أن هذه الصورة هي الأكثر عمقًا والأكثر وضوحًا التي تلتقط للكون حتى اليوم”.

 

    المصدر :
  • العربية

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