السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ناسا تنشر أول صورة ملونة لكوكب المريخ

7 - أبريل - 2021
مروحية إنجينيويتي

مروحية إنجينيويتي

A A A
طباعة المقال

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أول صورة ملونة التقتطها مروحية “إنجنيويتي” التي تم إنزالها على سطح كوكب المريخ .

وتظهر الصورة، وفق بيان لناسا، أرضية فوهة جيزيرو وأجزاء من عجلتي مركبة “بيرسيفيرنس” التي كانت المروحية على متنها.

وقد تم التقاط هذه الصورة منخفضة الدقة بينما كان “إنجنيويتي” لا تزال أسفل المركبة، التي هبطت على المريخ في 18 فبراير الماضي، ومن المتوقع التقاط صورة أعلى دقة خلال رحلاتها في المستقبل.

فوهة جيزيرو التي هبطت فيها المركبة يُعتقد أنها كانت ذات يوم مغمورة بالماء.

وكانت “إنجينيوتي”، المثبتة تحت المسبار الجوال، انفصلت عن المركبة الأساسية وباتت على سطح الكوكب الأحمر.

ومن المقرر أن تقوم برحلة لمدة شهر على سطح المريخ، حيث ستكون أول مروحية تقوم برحلة على الكوكب الأحمر، وتعمل بالطاقة ويتم التحكم فيها من على سطح كوكب آخر، هو كوكب الأرض.

وستكون مهمتها البحث عن حياة على سطح المريخ، وستدرس مناخه، وستجمع عينات سيتم إرسالها إلى الأرض بحلول عام 2030.

ونشرت وكالة “ناسا” قبل أيام صورة تظهر كثبانا رملية في حفرة يبلغ قطرها 5 كيلومترات، تقع ضمن خطوط العرض العليا للمريخ.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شعار شركة سامسونغ
    سامسونغ تطلق الإصدار التجريبي من تحديث One UI 5.0 لهواتف Galaxy S22
    شعار يوتيوب
    خاصية مميزة لمستخدمي تطبيق يوتيوب "بريميوم" على أندرويد
    هواتف ذكية
    سوق الهواتف الذكية في تراجع عالمي.. اليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    جمعية المصارف
    بعد القطاع العام... المصارف تعلن الإضراب ابتداءً من هذا التاريخ!‏
    مسرح
    فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري