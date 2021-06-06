ناسا.. مجموعة كويكبات تقترب من الأرض هذا الأسبوع

قالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، إن ستة كويكبات على الأقل قد مرت بالقرب من كوكب الأرض، بحلول نهاية الأسبوع.

ووفقا للوكالة الأميركية، فإن أكبر الكويكبات يحمل اسم “2021 KT1″، ويبلغ ارتفاعه نحو 82 مترا، وقد مر فعلا بالقرب من الأرض.

ويعتبر هذا الكويكب أكبر من نصب واشنطن الشهير، ويعتقد العلماء بأن طوله قد يصل إلى نحو 319 مترا.

وتقول ناسا إن هذا الجسم “يحتمل أن يكون خطيرا”، إلا أنه لن يشكل تهديدا للأرض هذا الأسبوع.

الكويكب الثاني يحمل اسم “2021 LC1″، ويبلغ طوله نحو 18 مترا، ويقارب حجمه حجم منزل متوسط.

وتم تحديد موعد مروره بالقرب من الأرض في 5 يونيو.

الكويكب الثالث هو “2021 KF2″، ويبلغ طوله 88 مترا، بحجم قريب من برج متوسط الارتفاع.

وتم تحديد موعد مرور الكوكب بالقرب من الأرض في 5 يونيو أيضا.

كما أشارت ناسا إلى كويكب آخر، هو “2021 LK”، بطول 14 مترا، وهو بحجم منزل متوسط.

ومن المتوقع أن يمر الكويكب بمحاذاة الأرض يوم 6 يونيو.

وتتوقع ناسا مرور الكويكب “2021 KZ2” بالقرب من الأرض، ويبلغ طوله 30 مترا، وحجمه قريب من طائرة ركاب تجارية.

وتتوقع ناسا أن يمر الكويكب بالقرب من الأرض يوم 11 يونيو.

كما تتوقع الوكالة مرور كويكب آخر، هو “2021 JM6″، ويبلغ طوله 37 مترا، بحجم قريب من طائرة ركاب.

وحددت ناسا موعد مرور الكويكب بمحاذاة الأرض في يوم 12 يونيو.

ومن حظ سكان الكوكب أن أقرب خطوط مرور تلك الكويكبات من الأرض كان الطريق الذي سلكه “2021 KT1″، حيث كان على بعد أكثر من 7 ملايين كيلومتر منهم، بينما تقارب المسافة بين الأرض والقمر 384 ألف كيلومتر، وهي مسافة بعيدة جدا.