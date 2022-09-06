نتفليكس تزيد أوجاع بيتكوين

تباينت أسعار العملات الرقمية، الثلاثاء، رغم محاولات بيتكوين للمقاومة والعودة إلى مستوى 20 ألف دولار.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر/أيلول 2022 بنسبة 1.89% لتصل إلى 994.88 مليار دولار، وسط تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة سجلت 67.12 مليار دولار.

نتفليكس تقسو على بيتكوين

أفادت التقارير أن شركة نتفليكس (NASDAQ:NFLX) العملاقة للبث المباشر قد حظرت الإعلانات التجارية المتعلقة بالعملات المشفرة على فئة الاشتراك المدعومة بالإعلانات، والتي من المقرر إطلاقها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني قبل الموعد المحدد.

ونقلًا عن مصادر محلية، ذكرت صحيفة ذا سيدني مورنينغ هيرالد أمس الإثنين أن نتفليكس قررت رفض جميع الحملات الإعلانية المتعلقة بالسياسة والمقامرة والعملات المشفرة على فئة الاشتراك الجديدة.

ووفقًا لفارايتي، دفعت نتفليكس الجدول الزمني لإطلاق مستوياتها الإعلانية الأرخص ثمنًا حتى نوفمبر/تشرين الثاني للتنافس مع ديزني+، التي تطلق خطتها الخاصة القائمة على الإعلانات يوم ٨ ديسمبر/كانون الأول. ففي البداية، كانت نتفليكس تخطط لإطلاق مستواها المدعوم بالإعلانات في بداية عام 2023.

سعر بيتكوين اليوم

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر/أيلول 2022، بنسبة 0.42% ليصل إلى 19,888.00 دولار، كما زادت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكبر في العالم لتصل إلى 379.625 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد فترة من تجاوز أكبر عملة رقمية في العالم مستوى 25 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وفقدت بيتكوين نحو 60% من أعلى مستوى سجلته هذا العام.

أسعار العملات المشفرة اليوم

صعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنحو 0.41% إلى 1,665.84 دولار.

وانخفض سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.08% ليبلغ 281.10 دولار.

وهبط سعر عملة الريبل XRP بنحو 0.16% ليسجل 0.335 دولار.

وخسر سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.75% إلى 0.5065 دولار.

وزاد سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.48% ليصل إلى 7.61 دولار.

وانتعش سعر دوجكوين DOGE نحو 0.02% ليصل إلى 0.06352 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.