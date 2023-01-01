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نتفليكس تطرح برامج لياقة للصحة البدنية

منذ 11 دقيقة
نتفليكس

نتفليكس

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أعلنت شبكة “نتفليكس – Netflix” عن طرح برامج لياقة للصحة البدنية جديدة ستسهم في إخراج مستخدميها، من الأريكة، بمحتوى لياقة جديد من “نايكي – Nike”.

وطرحت منصة البث 46 تمرينًا عن طريق مقاطع فيديو أخيرًا من Nike Training Club (NTC)، تطبيق العلامة التجارية الرياضية، ومن المقرر أن تضيف 43 مقطعًا إضافيًّا طوال عام 2023.

وتتضمن الدفعة الأولى، التي يبلغ مجموعها 30 ساعة، برامج لأساسيات اللياقة الصحية البدنية واليوغا والتدريب عالي الكثافة والقوة والتدريب الأساسي، وكلها يقودها مدرب لياقة من “نايكي”.

وستكون البرامج متاحة بلغات متعددة في جميع خطط الشبكة الأشهر في العالم، مع تدريبات لجميع مستويات اللياقة البدنية والاهتمامات بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويأتي هذا الإعلان في اليوم ذاته الذي كشف فيه المطلعون أن “نتفليكس” ستلغي مشاركة كلمة المرور العام المقبل، وهو إجراء كلف الشركة مليارات الدولارات.

وسيتضمن كل برنامج تدريب لـ “NTC”، حلقات متعددة ويختار الأعضاء التدريبات حسب النوع أو المدة.

وقال المصدر إن الرئيس التنفيذي المشارك ريد هاستينغز، أخبر كبار المسؤولين التنفيذيين في اجتماع الشركة أن مشاركة كلمات المرور استمرت لفترة طويلة وأن الوباء أخفى فقط مدى سوء الأمر.

يشار إلى أن شبكة “نتفليكس” من المحتمل أن تفرض الحظر الجديد على مشاركة كلمات مرور الحسابات قريبًا وبحذر، لأنها تخشى رد فعل عنيفًا.

ولا تزال السياسة الدقيقة وكيفية تنفيذها غير واضحة، ولكن من المتوقع أن تستخدم الشركة عناوين “IP” لتتبع مشاركة كلمة المرور وإغلاقها ما لم يرغب المستهلكون في دفع رسوم إضافية لمشاركة كلمة المرور.

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