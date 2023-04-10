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نتفليكس تعلن عن نسخة رسوم متحركة من مسلسل الخيال العلمي "سترينجير ثينجس"

منذ 44 دقيقة
شعار نتفليكس

شعار نتفليكس

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قالت نتفليكس إن نسخة رسوم متحركة من مسلسل الخيال العلمي “سترينجير ثينجس” أو “أمور غريبة” قيد الإنتاج، وذلك في إطار جهود شركة البث لتوسيع رقعة انتشار مسلسلاتها الناجحة.

وأعلنت نتفليكس عن المسلسل في بيان أصدرته الاثنين لكنها لم تكشف عن اسمه أو تاريخ إصداره.

وقال الأخوان دوفر، صانعا المسلسل الأصلي في البيان، “دائما ما حلمنا بعرض مسلسل رسوم متحركة من “سترينجير ثينجس” في سياق أفلام الكرتون التي تذاع صباح السبت وقد نشأنا على حبها”.

وأذاعت نتفليكس المسلسل لأول مرة في 2016 وأصبح أكثر المسلسلات الناطقة باللغة الإنجليزية مشاهدة على منصة الشركة.

وتدور أحداثه عن مجموعة من المراهقين الذين يمرون بأحداث غير عادية في بلدة هوكينز الخيالية بولاية إنديانا.

وكانت نتفليكس قد أعلنت في وقت سابق أنه يجري إنتاج جزء من “سترينجير ثينجس” بالإضافة إلى مسرحية ستعرض لأول مرة في وست إند بلندن في نوفمبر\تشرين الثاني.

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