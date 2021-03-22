نتفليكس تكشف عن ميزة جديدة للبحث عن الأفلام

في خطوة من شأنها تسهيل المستخدمين في البحث عن الأفلام ،كشفت منصة ”نتفليكس“ النقاب عن طريقة جديدة للبحث عن الأفلام، تتيح للمستخدمين البحث في مكتبتها عن محتوى درامي، من خلال توفير قسم جديد تحت عنوان ”أفلام أقل من 90 دقيقة“.

وأضافت شركة البث العملاقة ميزات جديدة إلى قسم الأفلام في تطبيقها، وتم تقسيمها إلى أقسام فرعية بحسب النوع، بحيث يمكن للمستخدمين اختيار العديد من الأعمال ما بين فيلم كوميدي أو وثائقي، على سبيل المثال، بسهولة.

وبحسب التقارير، استجابت منصة المشاهدة العالمية لعملائها الذين يرغبون في الجلوس ومشاهدة شيء ما، لكن ربما لا يتحلون بالصبر لمدة 4 ساعات من المشاهدة، وذلك عبر تقديم فئة جديدة لمجموعة منتقاه من الأفلام الروائية التي تأتي ضمن علامة 90 دقيقة من وقت التشغيل.

وتشمل الفئة أيضا أنواعا فرعية مثل الأفلام الوثائقية وأفلام الحركة أو الكوميديا لأصحاب الأذواق الأكثر تحديدا، ويمكن للمستخدمين أيضا اختيار أفلام أخرى مصممة خصيصا لتناسب سجل مشاهدتهم الشخصي.

وعند الإعلان عن الميزة الجديدة على ”تويتر“ قالت نتفليكس: ”إذا شعرت أن الأفلام التي مدتها ساعتان تمثل التزاما أكثر من اللازم، فإننا نقدم لك أفلاما أقل من 90 دقيقة“.